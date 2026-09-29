Військові, яких вважали зниклими безвісти, розповіли про повернення з російського полону

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Усі десятеро захисників до обміну офіційно вважалися зниклими безвісти. Двоє з них перебували у такому статусі з 2024 року, ще восьмеро — з 2025-го. Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ та Національної гвардії, які воювали на Донецькому напрямку. В Україну вони повернулися 24 серпня у межах другого етапу обміну з Росією.

За проведення операції окрему вдячність висловили Президенту України Володимиру Зеленському, т.в.о. голови СБУ Олександру Покладу, начальнику ГУР Міноборони та голові Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олегу Іващенку, секретарю Координаційного штабу Дмитру Усову. Також — командуванню Сухопутних військ, Військово-Морських Сил і Десантно-штурмових військ ЗСУ, Національній гвардії України, загону спеціальної розвідки ВМС ЗСУ «Янголи», громадській організації Justice for Ukraine, Андрію Єрмаку та всім, хто був частиною операції, але чиї імена наразі не можуть бути названі.

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