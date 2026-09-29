- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 644
- Час на прочитання
- 2 хв
Пес із "людським" виразом обличчя здивував Мережу: тест показав 10 порід (фото)
Пес Lil’ Max підкорив соцмережі завдяки незвичайній «людській» міміці. Дізнайтеся, які породи виявили в його ДНК.
Користувачів соцмереж підкорив пес на ім’я Lil’ Max, чий вираз морди разюче нагадує людський. Великі очі, кучерява шерсть, характерний прикус і незвична міміка зробили його справжньою зіркою інтернету.
Про це свідчать фото Макса в соцмережах.
На фото й відео Макс часто має такий вигляд, наче уважно слухає співрозмовника або щойно почув щось підозріле. Саме через це в коментарях користувачі жартують, що перед камерою сидить не собака, а маленька людина.
Макса знайшли цуценям у Міссісіпі
Історія собаки почалася задовго до його популярності в соцмережах. Цуценям його знайшли самотнім у сільській місцевості штату Міссісіпі.
За інформацією з офіційного сайту Lil’ Max, на той момент пес був виснажений, мав бліх і кліщів та сам блукав околицями. Згодом він підійшов до будинку місцевої жінки. Люди нагодували його, вимили та почали шукати для тварини постійний дім.
Зрештою Макс знайшов родину, а згодом став відомим далеко за межами свого нового дому.
У Макса 10 порід у ДНК
Популярність собаки пов’язана не лише з його поведінкою, а й із незвичайною зовнішністю. Особливо увагу привертають широко посаджені очі, кучерява шерсть, форма рота та характерний прикус.
Користувачі навіть порівнюють Макса з людьми та відомими акторами. Серед жартівливих аналогій згадували, зокрема, американського актора Вілла Феррелла.
Незвичайна зовнішність має цілком природне пояснення. ДНК-тест показав, що Lil’ Max є сумішшю 10 порід собак.
Найбільшу частку становлять той-пудель — 21,2%, ши-цу — 20% і пекінес — 16,3%. Також у його генетичному складі виявили таксу, цвергпінчера, лхаса-апсо, цвергшнауцера, чихуахуа, рат-тер’єра та мальтійську болонку.
Саме незвичайне поєднання порід собак, ймовірно, і сформувало характерну зовнішність Макса, яка зробила його впізнаваним у соцмережах.