Пес із "людським" виразом обличчя здивував Мережу: тест показав 10 порід (фото)

Песик Макс

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Користувачів соцмереж підкорив пес на ім’я Lil’ Max, чий вираз морди разюче нагадує людський. Великі очі, кучерява шерсть, характерний прикус і незвична міміка зробили його справжньою зіркою інтернету.

Про це свідчать фото Макса в соцмережах.

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На фото й відео Макс часто має такий вигляд, наче уважно слухає співрозмовника або щойно почув щось підозріле. Саме через це в коментарях користувачі жартують, що перед камерою сидить не собака, а маленька людина.

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Песик Макс / Фото: скрин instagram

Макса знайшли цуценям у Міссісіпі

Історія собаки почалася задовго до його популярності в соцмережах. Цуценям його знайшли самотнім у сільській місцевості штату Міссісіпі.

За інформацією з офіційного сайту Lil’ Max, на той момент пес був виснажений, мав бліх і кліщів та сам блукав околицями. Згодом він підійшов до будинку місцевої жінки. Люди нагодували його, вимили та почали шукати для тварини постійний дім.

Зрештою Макс знайшов родину, а згодом став відомим далеко за межами свого нового дому.

У Макса 10 порід у ДНК

Популярність собаки пов’язана не лише з його поведінкою, а й із незвичайною зовнішністю. Особливо увагу привертають широко посаджені очі, кучерява шерсть, форма рота та характерний прикус.

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Користувачі навіть порівнюють Макса з людьми та відомими акторами. Серед жартівливих аналогій згадували, зокрема, американського актора Вілла Феррелла.

Незвичайна зовнішність має цілком природне пояснення. ДНК-тест показав, що Lil’ Max є сумішшю 10 порід собак.

Найбільшу частку становлять той-пудель — 21,2%, ши-цу — 20% і пекінес — 16,3%. Також у його генетичному складі виявили таксу, цвергпінчера, лхаса-апсо, цвергшнауцера, чихуахуа, рат-тер’єра та мальтійську болонку.

Саме незвичайне поєднання порід собак, ймовірно, і сформувало характерну зовнішність Макса, яка зробила його впізнаваним у соцмережах.

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