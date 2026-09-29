Пес с "человеческим" выражением лица удивил Сеть: тест показал 10 пород (фото)

Песик Макс

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Пользователей соцсетей покорил пес по имени Lil' Max, чье выражение лица поразительно напоминает человеческое. Большие глаза, вьющаяся шерсть, характерный прикус и необычная мимика сделали его настоящей звездой интернета.

Об этом свидетельствуют фото Макса в соцсетях.

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На фото и видео Макс часто выглядит так, будто внимательно слушает собеседника или только что услышал что-то подозрительное. Именно поэтому в комментариях пользователи шутят, что перед камерой сидит не собака, а маленький человек.

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Песик Макс Фото скрин instagram

Макса нашли щенком в Миссисипи

История собаки началась задолго до его популярности в соцсетях. Щенком его нашли одиноким в сельской местности штата Миссисипи.

По информации с официального сайта Lil' Max, на тот момент пес был истощен, имел блох и клещей и сам бродил по окрестностям. Затем он подошел к дому местной женщины. Люди накормили его, вымыли и стали искать для животного постоянный дом.

В конце концов Макс нашел семью, а впоследствии стал известен далеко за пределами своего нового дома.

У Макса 10 пород в ДНК

Популярность собаки связана не только с ее поведением, но и с необычной внешностью. Особое внимание привлекают широко посаженные глаза, вьющаяся шерсть, форма рта и характерный прикус.

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Пользователи даже сравнивают Макса с людьми и известными актерами. Среди шутливых аналогий упоминали, в частности, американского актера Вилла Феррелла.

Необычный облик имеет вполне естественное объяснение. ДНК-тест показал, что Lil’Max является смесью 10 пород собак.

Наибольшую долю составляют ту-пудель — 21,2%, ши-тцу — 20% и пекинес — 16,3%. Также в его генетическом составе обнаружили таксу, цвергпинчера, лхаса-апсо, цвергшнауцера, чихуахуа, рат-терьера и мальтийскую болонку.

Самое необычное сочетание пород собак, вероятно, и сформировало характерную внешность Макса, которая сделала его узнаваемым в соцсетях.

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