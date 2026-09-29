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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
335
Время на прочтение
2 мин

Надя Дорофеева показала, как она живет во время обстрелов, и покорила зрителей поцелуями с Кацуриным

Певица показала, как она работает, тренируется и прячется в бомбоубежище во время обстрелов Киева, а также поделилась нежными снимками с мужем.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как проходят ее будни в Киеве во время длительных воздушных тревог, и порадовала поклонников снимками с мужем-ресторатором Мишей Кацуриным.

Артистка опубликовала в Instagram новую подборку фотографий. В ней сочетаются тревожная реальность столицы и обычные моменты из ее жизни. Среди снимков — уведомления о многочасовых тревогах. Также Дорофеева показала себя в укрытии. При этом певица не прекращала заниматься рабочими делами. А еще нашла время на спорт и личную жизнь.

«Где-то между обстрелами мы успевали работать и жить», — подписала публикацию Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

На одном из снимков артистка запечатлена во время подготовки к работе в гримерной. На другом — занимается спортом на коврике. Так Дорофеева показала, как пытается сохранить привычный ритм жизни даже тогда, когда его постоянно прерывают сигналы воздушной тревоги.

Особое место в фотоподборке певица отвела личной жизни. Финальным аккордом стали нежные снимки с ее мужем Мишей Кацуриным: пара целуется под открытым небом, а на заднем плане — вечернее киевское небо.

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

В своей подборке Дорофеева также показала сообщения о продолжительных атаках на столицу, запусках баллистических ракет и ракетной угрозе. Кроме того, артистка распространила информацию об ударе по одному из киевских университетов.

Напомним, недавно Дантес и Дорофеева впервые после развода появились вместе. Эмоциональный разговор бывших взволновал поклонников.

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