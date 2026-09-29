Какие дрова лучше: дуб или граб / © pexels.com

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Среди жестких пород древесины особенно популярными остаются дуб и граб. Оба варианта хорошо подходят для отопления, долго горят и дают много тепла. Однако между ними есть несколько важных отличий.

Так что лучше дуб или граб, какие дрова дольше горят и на что обратить внимание при выборе топлива? Разбираемся подробнее.

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Дуб или граб: в чем главная разница

И дуб, и граб относятся к твердым породам древесины, поэтому их часто выбирают для отопления домов. По сравнению с мягкими породами, такая древесина имеет высокую плотность, медленнее сгорает и способна длительное время поддерживать жар.

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Одно из главных отличий между дубом и грабом заключается именно в плотности. У граба она выше, поэтому при одинаковых условиях он способен гореть дольше. Дуб, в свою очередь, ценят стабильное и равномерное горение и длительный жар после прогорания поленьев.

Однако порода дерева — не единственное, на что стоит смотреть. Большое значение имеет влажность топлива. Даже качественные дрова из жесткой древесины при чрезмерной влажности будут хуже разгораться, давать меньше полезного тепла и больше дыма.

Грабовые дрова: почему они долго горят

Граб — одна из самых плотных пород древесины, которую используют как твердое топливо. Самая высокая плотность является одной из причин его длительного горения.

Грабовые дрова разгораются не так быстро, как поленья из мягких пород, однако после разгорания образуют сильный и продолжительный жар. Благодаря этому их удобно использовать для печей и твердотопливных котлов, когда важно подольше поддерживать температуру и реже добавлять новую порцию топлива.

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Еще одна особенность граба — твердость. Расколоть большие поленья вручную может быть сложно, поэтому для отопления практичнее использовать уже колотые дрова.

Высокая плотность имеет и обратную сторону: такая древесина медленнее высыхает. Поэтому при покупке следует обращать внимание не только на породу, но и на фактическую влажность топлива.

Среди основных характеристик грабовых дров:

плотность древесины — примерно 740–795 кг/м³;

температура горения может достигать около 1020 °C;

древесина жесткая и крепкая;

дрова медленно прогорают и долго поддерживают жар.

Само сочетание высокой плотности и длительного горения делает граб хорошим вариантом для тех, кто ищет дрова для регулярного отопления дома.

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Чем отличаются дубовые дрова

Дуб — еще одна популярная жесткая порода, которую традиционно используют для отопления. Дубовые дрова хорошо держат температуру, горят равномерно и после прогорания покидают жар, который продолжает отдавать тепло.

Важное преимущество дуба — прочность самой древесины. Она устойчива к разрушению, поэтому при правильном хранении дрова могут долго сохранять свои свойства.

Дуб используют не только для отопительных котлов и печей. Он подходит для каминов, а также приготовления пищи на огне, поскольку обеспечивает стабильный жар.

Основные характеристики дубовых дров:

плотность — около 0,69 г/см³;

плотность сухой древесины — примерно 0,64 г/см³;

влажность подготовленных дров может составлять около 20–30%;

древесина обеспечивает равномерное горение и продолжительный жар.

Дубовые поленья также требуют достаточного времени для высыхания. Поэтому правильно высушенная древесина будет значительно эффективнее свежесрубленной.

Какие дрова дольше горят — дуб или граб

Если сравнивать древесину одинаковой влажности и примерно одинакового размера поленьев, преимущество по длительности горения обычно имеет граб. Причина проста — его древесина более плотная.

Чем больше плотной древесины содержится в одинаковом объеме топлива, тем дольше она может отдавать тепло. Поэтому граб часто выбирают для длительного отопления, когда хочется реже подходить к котлу или печи.

Однако это не значит, что дуб значительно уступает. Он также относится к эффективным твердым породам и хорошо подходит для длительного обогрева. Его сильная сторона — ровное горение и хороший остаточный жар.

На практике разница между двумя породами может быть менее заметна, чем разница между сухими и влажными дровами.

Что лучше для отопления дома

Выбор зависит прежде всего от того, какой результат требуется.

Грабовые дрова следует рассмотреть, если приоритетом является высокая плотность древесины, длительное горение и реже делать новые закладки.

Дубовые дрова подойдут тем, кому важны стабильное горение, длительный жар и универсальность использования — от отопительного котла до камина.

Можно использовать и обе породы одновременно. К примеру, комбинировать дуб и граб в одной закладке или чередовать их в зависимости от необходимой интенсивности отопления.

Главное правило остается неизменным: сухие дрова почти всегда будут лучшим выбором, чем влажные, вне зависимости от породы дерева.

FAQ

Какие дрова лучше для отопления — дуб или граб?

Обе породы хорошо подходят для отопления дома. Граб имеет высокую плотность и при одинаковых условиях может гореть дольше, тогда как дуб ценят за равномерное горение и длительный остаточный жар. Важным фактором является также влажность: хорошо высушенные дрова более эффективно отдают тепло.

Какие дрова дольше горят — дубовые или грабовые?

При одинаковой влажности и размере поленьев грабовые дрова обычно горят дольше благодаря большей плотности древесины. Дуб также относится к твердым породам с длительным периодом горения, поэтому оба варианта хорошо подходят для печей и твердотопливных котлов.

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