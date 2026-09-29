Белорусский сценарий для Путина: посланник Трампа предложил России новый план "примирения"

Посланник Трампа хочет обменять российских политзаключенных на ослабление санкций США / © Reuters

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Посланник президента США Дональда Трампа Джон Коул предложил новую схему для размораживания отношений Вашингтона с Москвой. Ее суть состоит в том, чтобы Россия освободила часть политических заключенных, а США в ответ смягчили санкции против российской экономики.

Об этом пишет The Atlantic.

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Инициатива находится на ранней стадии, однако Дональд Трамп уже согласился попробовать эту схему. В перспективе она может позволить Вашингтону перейти от безрезультатных переговоров по завершению войны к более широкому диалогу с Москвой — в частности, о торговле российской нефтью, дизельным топливом, редкоземельными металлами и другими товарами.

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Как будет работать схема «политзаключенные в обмен на санкции»

Идея предполагает своеобразный обмен: Кремль освобождает политических заключенных, а США в ответ ослабляют экономические ограничения. По замыслу Коула это могло бы создать отдельный канал для постепенного восстановления экономических связей между двумя странами еще до завершения войны России против Украины.

Для самого Коула такая схема не совершенно новая. В последний год он испытывал подобный подход в Беларуси, где вместе с американскими дипломатами добился освобождения около 500 политических заключенных. В ответ Вашингтон частично ослабил санкции против режима Александра Лукашенко.

Теперь представитель Трампа хочет применить аналогичный механизм по отношению к Владимиру Путину. Толчком стала встреча Коула с российским диссидентом и лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым, рассказавшим ему об историческом опыте освобождения политических заключенных во время американо-советских переговоров.

Зачем Трампу нужны экономические соглашения с Россией

По замыслу Коула, освобождение политзаключенных может стать своеобразной точкой входа для экономических переговоров. Ослабление санкций создало бы возможность проводить финансовые операции и заключать соглашения, от которых американская администрация могла бы извлечь экономическую выгоду.

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При этом американский посланник считает, что более активная торговля сама по себе может способствовать снижению напряженности между Вашингтоном и Москвой.

«Все это работает на возможность мира. Больше взаимодействия, больше компромиссов — экономических, по отношению к заключенным или к другим — шаг за шагом ведет, надеюсь, к миру», — заявил Коул.

В публикации отмечается, что такой подход может помочь администрации Трампа одновременно преследовать несколько целей: добиваться освобождения людей из российских тюрем, возобновлять контакты с Кремлем и искать возможности для новых бизнес-соглашений.

Что думают о плане в Украине

Такой подход вызывает беспокойство в Украине. Украинская сторона выступает против ослабления санкций до завершения войны, поскольку возврат российских компаний и денег на мировые рынки потенциально увеличит ресурсы Кремля.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытается заблокировать любую попытку отменить санкции против России до завершения войны.

«Когда кто-то дает России больше денег посредством торговли, он дает этой войне больше времени. Ограничьте его деньги. Ограничьте его войну», — сказал Зеленский.

Украинская сторона также не считает будущие экономические договоренности достаточной гарантией безопасности. Переговорщики президента отмечают, что после завершения войны Россия не должна получить возможность использовать восстановленные экономические связи для усиления военного потенциала.

Коул хочет повторить белорусский сценарий в России

Основой нового плана послужил опыт работы американского посланника с Беларусью. После освобождения сотен политических заключенных Вашингтон частично ослабил санкции против Минска, а параллельно начал обсуждать возможность покупки одного из главных белорусских экспортных товаров — калийных удобрений.

Теперь подобная модель может быть предложена Москве. В публикации говорится, что отдельный список для переговоров с Россией уже формируется с участием Муратова. В него могут войти диссиденты, журналисты и другие люди, заключенные из-за выступлений против войны.

Отдельное внимание американская сторона уделяет гражданам США, находящимся в российских тюрьмах. У Коула уже есть список таких людей, и он рассматривает их освобождение как возможный первый шаг для дальнейших переговоров с Кремлем.

В то же время план пока не означает автоматической отмены санкций или заключения каких-либо соглашений с Россией. Речь идет о дипломатической инициативе, которую команда Трампа пытается только развить в отдельное направление переговоров.

США и Россия: политзаключенные, санкции и экономические соглашения — последние новости

Идея использовать освобождение политических заключенных в качестве дипломатического инструмента уже испытывалась американской администрацией в отношениях с Беларусью. Тогда посланнику Трампа удалось добиться освобождения сотен белорусских политзаключенных, а Вашингтон в ответ ослабил часть санкций против Минска.

Параллельно американские представители активизировали контакты с Москвой, пытаясь найти путь к прекращению войны. После очередной встречи в Кремле Стив Виткофф и Джаред Кушнер начали готовить новый пакет мирных предложений, а также обсуждали возможность трехсторонних переговоров Украины, США и России.

Впоследствии экономическая составляющая стала еще более заметной: в Вашингтоне стали рассматривать возможность заключения деловых соглашений с Кремлем еще до завершения войны. Именно в этот процесс теперь может вписаться и предложение Коула использовать освобождение российских политзаключенных как первый шаг к постепенному ослаблению американских санкций.

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