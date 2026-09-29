Россию ждет судьба СССР: СМИ узнали, с каким ультиматумом директор ЦРУ тайно летал в Москву

Директор ЦРУ передал Кремлю жесткий сигнал о будущем России / © Getty Images

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Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф в конце августа совершил тайный визит в Москву. Главной темой поездки была не только война против Украины, но и оценка Вашингтона по поводу того, насколько долго Россия сможет выдерживать экономическую нагрузку.

Об этом пишет FAZ.

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По информации издания, Рэтклифф передал Москве выводы американских разведывательных служб: «Россия проигрывает войну». В то же время этот вывод не касается непосредственно ситуации на фронте. В военном плане американская сторона якобы оценивает ситуацию как приближающуюся к патовой.

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Главная проблема России — экономика

В центре американской оценки оказалась российская экономика. Речь идет о том, что длительная война и связанные с ней расходы создают для РФ все большие проблемы, которые могут иметь долгосрочные последствия.

По словам высокопоставленного дипломата, знакомого с тем, как ЦРУ информировало партнерские спецслужбы после поездки Рэтклиффа, Москва получила предупреждение о возможном обвале экономики. Авторы публикации сравнивают этот сценарий с ситуацией в Советском Союзе в конце холодной войны.

«Экономика России рухнет, как это произошло в Советском Союзе», — говорится в статье.

Наряду с этим сигналом Кремлю вроде бы дали понять, что американская политика в отношении Украины формируется с учетом именно такой оценки ситуации. То есть в Вашингтоне, как утверждают авторы публикации, не исходят из предположения, что Россия автоматически получит более выгодные условия, если война будет продолжаться дольше.

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Чего США требовали от Путина

На этом фоне американское требование, по данным издания, было сформулировано максимально прямо — Москва должна перейти к переговорам. В публикации отмечается, что Кремлю не стоит рассчитывать на сценарий, при котором президент США Дональд Трамп в конце концов откажется от поддержки Украины.

Отдельно отмечается, что визит Рэтклиффа сначала имел несколько возможных трактовок. Одной из версий было то, что директор ЦРУ мог предупредить Кремль о недопустимости дальнейшей эскалации и возможных атаках на страны НАТО. Другая версия заключалась в том, что Вашингтон пытался через руководителя разведки напрямую продвинуть переговорный процесс.

Теперь, как утверждает издание, подлинная цель поездки заключалась прежде всего в донесении американской оценки экономической устойчивости России. При этом официального подробного сообщения Вашингтона о содержании переговоров Рэтклиффа с российской стороной нет.

Зачем здесь встреча Лаврова и Вадефуля

Новые подробности поездки директора ЦРУ появились на фоне активизации дипломатических контактов между Россией и Западом. В Нью-Йорке министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль впервые встретился непосредственно с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Переговоры продолжались около 20 минут. По данным журналистов, Вадефуль призвал Москву отказаться от эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО, а также подчеркнул, что возвращение к конструктивным отношениям возможно только после завершения войны против Украины.

Лавров после встречи публично выдвинул свои претензии к Берлину. Он обвинил Германию в «милитаризме» и «реваншизме», а затем заявил, что некоторые европейские государства якобы стали на путь «неонацизма».

Приедет ли Путин в США

Еще одной темой остается возможность личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Американский президент пригласил российского лидера на саммит G20, который в декабре должен пройти в Майами.

Авторы статьи отмечают, что часть германских дипломатов сомневается, что Путин согласится на поездку в США. Одной из причин называют возможный расчет Кремля на то, что зимой ситуация на поле боя изменится в его пользу, после чего Москва попытается подойти к переговорам с более сильной позицией.

В то же время в публикации обращают внимание на другое обстоятельство: президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял о готовности к переговорам, но настаивает на встрече с Путиным не в Москве. На этом фоне возможная встреча в Майами могла бы стать одним из вариантов прямого контакта.

Тайный визит Рэтклиффа в Москву — последние новости

В конце августа появились первые подробности о необъявленной поездке директора ЦРУ в столицу России. Тогда среди возможных причин называли переговоры по войне против Украины, Ирана, санкций и других стратегических вопросов. Отдельно обсуждалась версия, что Рэтклифф мог прибыть в Москву с конкретным предложением Трампа.

Впоследствии стало известно, что запланированная личная встреча Рэтклиффа с Владимиром Путиным могла не состояться. По одной из версий, российский президент в последний момент отменил переговоры с главой ЦРУ, а американский чиновник встретился с руководителями российских спецслужб Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым.

По окончании поездки появились и сообщения о дальнейшем развитии событий. Уже в начале сентября стало известно, что после встреч американского чиновника с российским руководством Москва усилила воздушные удары по Украине, в том числе по гражданской и энергетической инфраструктуре.

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