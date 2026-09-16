Бывший глава ЦРУ предупредил о главной битве: Россия и Украина соревнуются за решающую вещь

Дэвид Петреус / © Associated Press

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Российско-украинская война близится к моменту, когда решающее значение будет иметь способность сторон адаптироваться к новым условиям и масштабировать собственные военные разработки.

Об этом пишет бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в статье для The Washington Post.

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Петреус отметил, что в течение значительной части войны одним из главных преимуществ Украины оставалась ее способность быстро учиться. Украинские военнослужащие, инженеры, представители разведки и оборонные предприятия могли оперативно находить проблемы, создавать решения, проверять их непосредственно на поле боя и вносить необходимые изменения.

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В то же время, отметил бывший директор ЦРУ, сама адаптация еще не означает получения преимущества. Она становится действительно эффективной только тогда, когда новые разработки попадают на передовую достаточно быстро и в необходимом количестве, чтобы реально влиять на соотношение сил. Само масштабирование нововведений, по его словам, все больше становится сущностью противостояния.

Петреус признал, что Россия также улучшила свои военные возможности и параллельно нарастила объемы оборонного производства. В то же время, Украина пытается отвечать на эти изменения и не позволить РФ получить решающее преимущество.

По словам эксдиректора ЦРУ, украинская стратегия победы, прежде всего, предусматривает недопущение больших успехов российской армии. Он отметил, что эффективная оборона на земле в сочетании с беспилотниками, высокоточным оружием, системами управления боем и ПВО уже не раз позволяла сдерживать наступление российских войск.

Петреус также подчеркнул, что, по всей видимости, Россия не способна полностью компенсировать свои потери благодаря нынешней системе контрактной службы. Именно этим он объясняет подготовку Москвы к новой волне мобилизации.

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Украинское военное руководство понимает, что одного лишь удержания фронта недостаточно. Поэтому, по словам Петреуса, Украина все более активно использует дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, логистическим центрам и складам с боеприпасами.

Еще одним важным направлением кампании эксдиректор ЦРУ назвал изоляцию оккупированного Крыма. Он отметил военное и символическое значение полуострова для России. По его словам, Украина постепенно превращает то, что российский диктатор Путин считает «жемчужиной» своего завоевания в дополнительное бремя.

«Эффект носит кумулятивный характер. Каждый поврежденный нефтеперерабатывающий завод или уничтоженная система ПВО создает расходы, которые Россия вынуждена покрывать или обходить. Каждый ответный шаг, в свою очередь, создает новую потенциальную цель», — пишет Петреус.

В то же время, эксдиректор ЦРУ обратил внимание на серьезную финансовую уязвимость Украины. По оценкам украинского правительства, дефицит финансирования обороны составляет 27 миллиардов долларов. Петреус отметил, что этот фактор имеет принципиальное значение, ведь масштабирование военных технологий является не в меньшей степени финансовой проблемой, чем технологической.

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Украина, по его словам, способна создать эффективный перехватчик или дальнобойный беспилотник, но технологическое преимущество будет реально влиять только при условии, что такие системы можно будет производить, постоянно совершенствовать и оперативно заменять тысячами единиц. Именно поэтому война все больше превращается в противостояние двух разных подходов к победе.

Россия, как подчеркнул Петреус, рассчитывает на то, что человеческие ресурсы Украины, ее ПВО, инфраструктура, финансовые возможности и западная помощь иссякнут раньше, чем российские ресурсы. Украинская же стратегия состоит в том, чтобы не позволить РФ добиться решающих успехов и одновременно наносить ей военные, экономические и политические потери.

«Ни один из этих результатов не заранее определен. Украине не нужно завоевывать Москву. Ей нужно продемонстрировать, что Россия не может продвигаться вперед с приемлемыми затратами, что украинское военное и экономическое давление может продолжаться и что западная поддержка будет сохраняться. Европейские партнеры Киева могут помочь обеспечить последнее, рассматривая оборонно-промышленную базу страны как продолжение своей собственной», — добавил Петреус.

По мнению эксдиректора ЦРУ, усиление экономического давления должно дополнять военные усилия Украины. Речь идет, в частности, об ограничении российских доходов от экспорта энергоресурсов и перекрытии международных сетей, обеспечивающих финансирование войны Путина. Петреус считает, что закон покойного сенатора Линдси Грэмма об «адских» санкциях против России мог бы способствовать этому.

«Цель состоит не в том, чтобы наказать россиян, а в том, чтобы изменить расчеты Путина. Серьезные переговоры станут возможны, когда он приходит к выводу, что еще один год войны, скорее всего, ослабит Россию, чем укрепит ее. Ему не нужно признавать поражение: он может сохранить оккупированные территории, заявить, что Россия защитила Донбасс и объявить о победе», — объяснил Петреус.

Подытоживая, эксдиректор ЦРУ отметил, что более важным результатом войны может стать появление суверенной Украины, которая будет еще теснее интегрирована с Европой и будет иметь опытные и способные вооруженные силы на континенте.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о согласии Украины и России на энергетическое перемирие, однако в Москве об этом вряд ли знают.

Мы ранее информировали, что сенатор Том Тиллис заявил, что Путин не заинтересован в прекращении боевых действий до наступления зимы, поскольку может рассчитывать использовать холодный сезон для усиления давления на Украину и получения дополнительных рычагов влияния.

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