Путин готовит Беларусь к долгой войне против Украины: ISW раскрыл опасный замысел РФ

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Россия продолжает привлекать белорусские предприятия оборонно-промышленного комплекса для обеспечения своих военных нужд и поддержки войны против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Белорусская оппозиционная организация BELPOL 14 сентября сообщила, что 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах готовится к производству компонентов для штурмовиков Су-25.

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Соответствующий документ свидетельствует, что предприятие уже получило новые производственные мощности площадью более 20 тысяч квадратных метров. Завод также производит детали для различных типов боевых самолетов, включая Су-25, Су-27, Су-30 и МиГ-29.

О готовности Беларуси локализовать производство Су-25 для нужд российских военных самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял еще в феврале 2023 года.

Таким образом, Москва продолжает интегрировать белорусские оборонные предприятия в свою военно-промышленную базу, используя их мощности для обеспечения длительной войны против Украины.

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Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готовит свою армию к «своевременному ответу», проверяя войско на готовность к войне. В то же время, диктатор уверяет, что нападать на соседние государства не планирует.

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До этого Лукашенко сообщил о возможной мобилизации в Беларуси . Как он объяснил это решение, Вооруженные силы страны необходимо «расшевелить». Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что подобные маневры армии Беларуси являются очередной попыткой создать напряженность для стран Европейского Союза.

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