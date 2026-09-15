Польша готовит платное пересечение границы: кому и сколько придется платить

Пункт пропуска. / © Госпогранслужба Украины

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В Польше планируют ввести новые правила для грузовых перевозок через внешнюю границу Евросоюза. Министерство финансов предлагает создать электронную систему, посредством которой перевозчики или водители смогут заранее резервировать дату и место пересечения границы.

Об этом свидетельствует проект изменений в Закон о таможенном деле и Закон о Национальной налоговой администрации, сообщает Bankier.pl.

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Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 февраля 2027 года. В то же время, запуск самой системы запланирован на месяц позже. Бронирование будет стоить 20 злотых (более 230 грн).

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Что известно о новых правилах

Речь идет об обязательном резервировании для каждого грузового автомобиля, который будет выезжать из Польши через определенный пункт пропуска на внешней границе ЕС.

В польском министерстве финансов объясняют, что новая система должна помочь упорядочить движение грузового транспорта и сократить время ожидания на границе. Большие очереди могут возникать из-за неравномерной нагрузки на пункты пропуска. Указывается, что требования будут распространяться на фуры независимо от их весового класса.

Согласно проекту, забронировать дату и место пересечения границы можно будет через Платформу электронных услуг для налогов и таможни (PUESC) или специальное мобильное приложение. Оформить бронирование сможет непосредственно водитель грузовика или зарегистрированная на PUESC организация через своего представителя.

«Оплата возможна только электронным способом — наличные или банковские переводы не принимаются. Возврат средств не производится, если водитель не прибудет на переправу в запланированное время и в запланированном месте», — говорится в тексте документа.

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Три типа бронирования

Стандартное бронирование будет доступно для перевозки любых грузов, в том числе чувствительных. При оформлении водитель или перевозчик сможет самостоятельно определить пункт пропуска, дату и время пересечения.

Приоритетное бронирование предназначено для отдельных категорий грузов. В частности, это живые животные, скоропортящиеся и опасные товары, гуманитарная помощь и кровь. В этом случае можно выбрать конкретный пункт и дату, однако необходимо будет объяснить основания для использования приоритетного режима.

Указывается, если перевозчик воспользуется приоритетным бронированием, но без надлежащего обоснования заявку аннулируют. В таком случае транспортное средство будет возвращено к пограничному переходу.

Дополнительное бронирование будет применяться в ситуации, когда перевозчик не определит желаемую дату. Тогда система поставит транспортное средство в конце очереди и определит ориентировочное время прибытия в пункт пересечения границы.

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Пересечение польской границы — последние новости

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Между тем с 20 сентября на границе с Польшей закрывают КПП «Шегини — Медика». Причина — старт ремонтных работ на польской стороне. Именно поэтому временно не будет проходить пропуск пассажирских автобусов на выезд из Украины.

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