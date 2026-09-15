- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1229
- Время на прочтение
- 3 мин
Польша готовит платное пересечение границы: кому и сколько придется платить
Варшава стремится привести в порядок движение грузового транспорта и сократить время ожидания на границе.
В Польше планируют ввести новые правила для грузовых перевозок через внешнюю границу Евросоюза. Министерство финансов предлагает создать электронную систему, посредством которой перевозчики или водители смогут заранее резервировать дату и место пересечения границы.
Об этом свидетельствует проект изменений в Закон о таможенном деле и Закон о Национальной налоговой администрации, сообщает Bankier.pl.
Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 февраля 2027 года. В то же время, запуск самой системы запланирован на месяц позже. Бронирование будет стоить 20 злотых (более 230 грн).
Что известно о новых правилах
Речь идет об обязательном резервировании для каждого грузового автомобиля, который будет выезжать из Польши через определенный пункт пропуска на внешней границе ЕС.
В польском министерстве финансов объясняют, что новая система должна помочь упорядочить движение грузового транспорта и сократить время ожидания на границе. Большие очереди могут возникать из-за неравномерной нагрузки на пункты пропуска. Указывается, что требования будут распространяться на фуры независимо от их весового класса.
Согласно проекту, забронировать дату и место пересечения границы можно будет через Платформу электронных услуг для налогов и таможни (PUESC) или специальное мобильное приложение. Оформить бронирование сможет непосредственно водитель грузовика или зарегистрированная на PUESC организация через своего представителя.
«Оплата возможна только электронным способом — наличные или банковские переводы не принимаются. Возврат средств не производится, если водитель не прибудет на переправу в запланированное время и в запланированном месте», — говорится в тексте документа.
Три типа бронирования
Стандартное бронирование будет доступно для перевозки любых грузов, в том числе чувствительных. При оформлении водитель или перевозчик сможет самостоятельно определить пункт пропуска, дату и время пересечения.
Приоритетное бронирование предназначено для отдельных категорий грузов. В частности, это живые животные, скоропортящиеся и опасные товары, гуманитарная помощь и кровь. В этом случае можно выбрать конкретный пункт и дату, однако необходимо будет объяснить основания для использования приоритетного режима.
Указывается, если перевозчик воспользуется приоритетным бронированием, но без надлежащего обоснования заявку аннулируют. В таком случае транспортное средство будет возвращено к пограничному переходу.
Дополнительное бронирование будет применяться в ситуации, когда перевозчик не определит желаемую дату. Тогда система поставит транспортное средство в конце очереди и определит ориентировочное время прибытия в пункт пересечения границы.
Пересечение польской границы — последние новости
После атаки РФ на пункт пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе в Волынской области Варшава хочет изменить правила движения. Премьер-министр Дональд Туск заявил о необходимости ускорения движения через ККП. Важно не создавать скоплений транспорта, которые могут стать целями для ударов РФ.
Между тем с 20 сентября на границе с Польшей закрывают КПП «Шегини — Медика». Причина — старт ремонтных работ на польской стороне. Именно поэтому временно не будет проходить пропуск пассажирских автобусов на выезд из Украины.