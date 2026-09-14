Польский истребитель чуть не атаковал украинский МиГ-29: поляки даже писали письмо в ВС ВСУ

Польский истребитель. Фото: Sily Powietrzne/Polish Air Force

Реклама

Польский истребитель F-16 едва не открыл огонь по украинскому МиГ-29 у границы во время одной из массированных российских атак на Украину.

Об этом в интервью Rzeczpospolita рассказал командующий Вооруженными силами Польши Иренеуш Новак.

Реклама

Речь идет об ударе по Украине ночью 30 июля. Именно тогда российская ракета Х-101 залетела в Польшу и упала недалеко от села Тарнава Колония, примерно в 100 км от границы с Украиной.

Реклама

В ту ночь два боевых самолета были в боевой готовности на востоке Польши, вблизи украинской границы. В критический момент один осуществлял дозаправку в воздухе, а другой находился вблизи польско-украинской границы.

Ночью ни командование, ни пилот польского F-16 не могли идентифицировать еще один движущийся непосредственно возле воздушного пространства Польши объект. Им оказался украинский МиГ-29, отслеживаемый и польским F-16, и часть наземных комплексов противовоздушной обороны Польши.

«На границе действовал украинский МиГ-29. Существовал риск обстрела по своим силам, особенно учитывая, что МиГ отслеживался не только нашими F-16, но и некоторыми системами противовоздушной обороны», — объяснил Иренеуш Новак.

Он добавил, что если бы украинский пилот отвлекся на 30 секунд, «он бы нарушил польское воздушное пространство, и нам (полякам — Ред.), возможно, пришлось бы решать, открывать ли по нему огонь».

Реклама

Новак оправдывается падением российской ракеты: он уверяет, что второй самолет очередной пары, только завершив дозаправку, уже через две минуты оказался вблизи российской крылатой ракеты, пересек ее траекторию и был готов к перехвату, если бы полет длился дольше.

После этого инцидента поляки направили письмо украинскому командованию с просьбой «информировать о перемещении украинских Воздушных сил вблизи польской границы».

По словам Новака, украинская система управления и контроля ПВО Вираж — платформа, координирующая сбор данных об угрозах на основе сети акустических сенсоров, в том числе смартфонов с микрофонами на столбах по всей стране, до инцидента передавала Польше информацию только о российских ракетах и дронах.

Данные о собственных самолетах Украина не раскрывала специально, поскольку для России такие самолеты на земле — легкая цель, а сокрытие их расположения — вопрос выживания пилотов.

Реклама

Поляки жалуются, что только после инцидента 30 июля украинская сторона стала сообщать их своим самолетам, действующим вблизи польской границы.

Напомним, во время массированной атаки по Украине утром 30 июля в Люблинском воеводстве в 80 км от украинской границы прозвучали сирены воздушной тревоги. Взрывы были зафиксированы вблизи населённых пунктов Туробин и Тарнава. В Тарнави-Колонии упала ракета.

Впоследствии в Польше объяснили, почему их система ПВО не сбила российскую ракету Х-101 в ночь на 30 июля.

Новости партнеров

Новости партнеров