Метинвест, Фонд Рината Ахметова и город завершили масштабную реконструкцию больницы в Кривом Роге

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Проект совместно реализовали группа Метинвест, Фонд Рината Ахметова и администрация города. Компания Метинвест направила на ремонт и модернизацию около 125 млн. грн.

В больнице обновили первый этаж, рентгенологическое и стерилизационное отделение, а также обустроили современное укрытие на 350 мест. Также медучреждение снабдили компьютерной и бытовой техникой. После завершения работ в больнице планируют обновить и близлежащую территорию. В частности, предусмотрено создание сквера, детской зоны и установка артобъектов по мотивам творчества Марии Примаченко.

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"Мы подошли к этой работе системно - от проектирования медицинских помещений до внешнего вида самого здания и обустройства доступного пространства для всех пациентов, в том числе для людей с инвалидностью", - отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

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После реконструкции работают урологический, хирургический, дерматологический, неврологический и офтальмологический кабинеты, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар и другие подразделения. Консультативно-диагностический центр может ежедневно принимать до 290 пациентов по 10 специализированным направлениям. Дневной стационар рассчитан на 22 койки, медицинскую помощь оказывают 15 врачей и 22 медсестры.

Председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко подчеркнула, что проект преследовал цель не только отремонтировать здание, но и создать безопасное и комфортное медицинское пространство для жителей города. «Восстановление Украины начинается со здоровья ее людей. Для Рината Ахметова особенно важно, чтобы украинцы получали качественную медицинскую помощь в современных и достойных условиях», — отметила она.

В городской администрации Кривого Рога подчеркивают, что модернизация чрезвычайно важна, ведь сейчас город выполняет функцию важной госпитальной базы для южных регионов и принимает, в частности, людей, переехавших в город из-за войны.

Как известно, Метинвест Ахметова в сотрудничестве с городскими властями проводит комплексную реконструкцию медучреждений Кривого Рога: компания также присоединилась к капитальному ремонту главного стационарного корпуса городской больницы Кривого Рога №7. Общий объем инвестиций компании в эти инициативы составил 200 млн грн.

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