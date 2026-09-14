Метінвест, Фонд Ріната Ахметова та місто завершили масштабну реконструкцію лікарні у Кривому Розі

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Проєкт спільно реалізували Група Метінвест, Фонд Ріната Ахметова та адміністрація міста. Компанія Метінвест спрямувала на ремонт і модернізацію близько 125 млн грн.

У лікарні оновили перший поверх, рентгенологічне та стерилізаційне відділення, а також облаштували сучасне укриття на 350 місць. Також медзаклад забезпечили комп’ютерною та побутовою технікою. Після завершення робіт у лікарні планують оновити і прилеглу територію. Зокрема, передбачено створення скверу, дитячої зони та встановлення артоб’єктів за мотивами творчості Марії Примаченко.

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«Ми підійшли до цієї роботи системно — від проєктування медичних приміщень до зовнішнього вигляду самої будівлі та облаштування доступного простору для всіх пацієнтів, зокрема для людей з інвалідністю», — зазначив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

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Після реконструкції в центрі працюють урологічний, хірургічний, дерматологічний, неврологічний та офтальмологічний кабінети, клініко-діагностична лабораторія, денний стаціонар та інші підрозділи. Консультативно-діагностичний центр може щодня приймати до 290 пацієнтів за 10 спеціалізованими напрямами. Денний стаціонар розрахований на 22 ліжка, медичну допомогу надають 15 лікарів і 22 медсестри.

Голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко наголосила, що проєкт мав на меті не лише відремонтувати будівлю, а й створити безпечний і комфортний медичний простір для мешканців міста. «Відбудова України починається зі здоров’я її людей. Для пана Ріната Ахметова особливо важливо, щоб українці отримували якісну медичну допомогу в сучасних і гідних умовах», — зазначила вона.

У міській адміністрації Кривого Рогу підкреслюють, що модернізація надзвичайно важлива, адже зараз місто виконує функцію важливої госпітальної бази для південних регіонів і приймає, зокрема, людей, які переїхали до міста через війну.

Як відомо, Метінвест Ахметова у співпраці з міською владою проводить комплексну реконструкцію медзакладів Кривого Рогу: компанія також долучилася до капітального ремонту головного стаціонарного корпусу міської лікарні Кривого Рогу №7. Загальний обсяг інвестицій компанії у ці ініціативи сягнув 200 млн грн.

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