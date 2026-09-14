Польський винищувач мало не атакував український МіГ-29: поляки навіть писали листа до ПС ЗСУ

Польський винищувач. Фото: Siły Powietrzne/Polish Air Force

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Польський винищувач F-16 ледь не відкрив вогонь по українському МіГ-29 біля кордону під час однієї з масованих російських атак на Україну.

Про це в інтерв’ю Rzeczpospolita розповів командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак.

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Йдеться про удар по Україні вночі 30 липня. Саме тоді російська ракета Х-101 залетіла до Польщі і впала недалеко від села Тарнава-Колонія, приблизно за 100 км від кордону з Україною.

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Тієї ночі два бойові літаки були в бойовій готовності на сході Польщі, поблизу українського кордону. У критичний момент один здійснював дозаправлення в повітрі, а інший перебував поблизу польсько-українського кордону.

Вночі ані командування, ані пілот польського F-16 не могли ідентифікувати ще один об’єкт, що рухався безпосередньо біля повітряного простору Польщі. Ним виявився український МіГ-29, який відстежували і польський F-16, і частина наземних комплексів протиповітряної оборони Польщі.

«На кордоні діяв український МіГ-29. Існував ризик обстрілу по своїх силах, особливо враховуючи, що МіГ відстежувався не лише нашими F-16, а й деякими нашими системами протиповітряної оборони», — пояснив Іренеуш Новак.

Він додав, що якби український пілот відволікся на 30 секунд, «він би порушив польський повітряний простір, і нам (полякам — Ред.), можливо, довелося б вирішувати, чи відкривати по ньому вогонь».

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Новак виправдовується щодо падіння російської ракети: він запевняє, що другий літак чергової пари, щойно завершивши дозаправлення, вже за дві хвилини опинився поблизу російської крилатої ракети, перетнув її траєкторію і був готовий до перехоплення, якби політ тривав довше.

Після цього інциденту поляки надіслали листа українському командуванню з проханням «інформувати про переміщення українських Повітряних сил поблизу польського кордону».

За словами Новака, українська система управління та контролю ППО «Віраж» — платформа, що координує збір даних про загрози на основі мережі акустичних сенсорів, зокрема смартфонів з мікрофонами на стовпах по всій країні — до інциденту передавала Польщі інформацію лише про російські ракети й дрони.

Дані про власні літаки Україна не розкривала навмисно, оскільки для Росії такі літаки на землі — легка ціль, а приховування їхнього розташування — питання виживання пілотів.

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Поляки скаржаться, що лише після інциденту 30 липня українська сторона почала повідомляти їх про свої літаки, що діють поблизу польського кордону.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні вранці 30 липня у Люблінському воєводстві за 80 км від українського кордону, пролунали сирени повітряної тривоги. Вибухи були зафіксовані поблизу населених пунктів Туробін і Тарнава. У Тарнаві-Колонії впала ракета.

Згодом у Польщі пояснили, чому їхня система ППО не збила російську ракету Х-101 в ніч проти 30 липня.

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