Російська атака на потяг біля кордону з Польщею: на кого націлився Путін

Президент РФ Володимир Путін / © ТСН

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У ніч проти 13 вересня Росія завдала масованого удару по заходу України. Одним із районів атаки стала територія міжнародного пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Внаслідок російського удару було локомотив пасажирського поїзда «Київ — Варшава». Під час удару неподалік польського кордону на станції перебували одразу кілька пасажирських поїздів, зокрема із високопоставленими іноземними представниками, серед яких були експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон, радник канцлера ФРН Гюнтер Зауттер та ексглава ЦРУ Девід Петреус.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цю тероистичну атаку Росії.

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Удар по АЗС біля «Ягодина»

Вранці 13 вересня речниця Волинської митниці Валентина Черниш підтвердила російську атаку в районі пункту пропуску «Ягодин».

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За її словами, внаслідок удару було пошкоджено автозаправну станцію неподалік кордону з Польщею. Через падіння уламків там загорілися приміщення АЗС та кілька вантажних автомобілів, припаркованих поруч.

За інформацією ЗМІ, внаслідок атаки російського безпілотника легкі травми отримали двоє водіїв. Очевидці розповідали, що під час атаки неподалік перебували близько десяти пасажирських автобусів.

Також повідомлялося про пошкодження місцевого супермаркету.

Польща підняла в небо винищувачі

Масована російська атака на захід України та наближення ударних безпілотників до польського кордону змусили військове керівництво Польщі терміново підняти в небо винищувальну авіацію.

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У польському командуванні заявили, що під час російської атаки загроза для країни була реальною.

Окремі російські безпілотники діяли безпосередньо поблизу українсько-польського кордону та навіть уражали цілі на відстані лише кількох або близько десятка кілометрів від Польщі.

Російський дрон уразив потяг «Київ — Варшава»

Саме під час цієї атаки російський безпілотник уразив локомотив пасажирського поїзда «Київ — Варшава», який мав прямувати до столиці Польщі.

В «Укрзалізниці» уточнили, що удар по локомотиву стався на станції Ягодин, приблизно за два кілометри від польського кордону.

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Атака сталася близько п’ятої години ранку. Російський безпілотник вдалося виявити завчасно. Диспетчер Центральної моніторингової групи «Укрзалізниці» помітив загрозу, після чого пасажирів та працівників поїзда евакуювали.

Сигнал про евакуацію, за даними компанії, подали приблизно за 15 хвилин до влучання в локомотив.

Унаслідок атаки ніхто з пасажирів та працівників поїзда не постраждав. «Укрзалізниця» наголосила, що російські війська продовжують спроби атакувати цивільний рухомий склад, тому пасажирів закликали максимально швидко виконувати команди залізничників під час повітряних атак.

На станції перед ударом був дипломатичний поїзд

Як з’ясувалося згодом, обставини атаки можуть свідчити про те, що російський безпілотник міг мати іншу ціль, ніж локомотив пасажирського поїзда.

Незадовго до ураження локомотива на станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд, яким після участі в конференції YES у Києві європейські високопосадовці поверталися до Польщі.

Серед пасажирів цього поїзда були радники з питань безпеки кількох держав Євросоюзу, члени німецького Бундестагу, дипломати та інші політики. Серед європейських високопосадовців був і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

За даними «Укрзалізниці», дипломатичний поїзд вирушив зі станції раніше запланованого часу через постійну загрозу російських ударів та оперативне коригування руху поїздів.

У компанії не виключають, що саме цей склад міг бути ціллю російського безпілотника.

«Цілком вірогідно, що мішенню цього російського дрона міг бути і дипломатичний поїзд», — заявили в «Укрзалізниці».

В іншому поїзді перебував колишній глава ЦРУ

Окрему увагу привертає ще одна деталь. Безпосередньо в момент російської атаки на станції Ягодин перебував інший поїзд.

У ньому їхав колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус.

Таким чином, під час російського удару поблизу польського кордону фактично опинилися два поїзди, пов’язані з високопоставленими західними політичними та безпековими діячами: дипломатичний склад із європейськими посадовцями та Борисом Джонсоном незадовго до атаки залишив станцію, тоді як в іншому поїзді в цей момент перебував Петреус.

Джонсон назвав атаку проявом «схибленої логіки Путіна»

Сам Борис Джонсон згодом прокоментував російський удар по локомотиву.

Колишній британський прем’єр назвав атаку проявом «схибленої логіки» президента РФ Володимира Путіна та наголосив, що російські удари регулярно спрямовані на цивільну інфраструктуру.

«Я не знаю, яка схиблена логіка підштовхнула Путіна підірвати сьогодні вранці нерухомий український локомотив на польському кордоні», — написав Джонсон у соцмережі X.

За його словами, удар по українській залізниці є черговою хаотичною та безглуздою атакою, яких Україна зазнає щодня.

«Що ми точно можемо сказати, так це те, що це саме той тип хаотичних і безглуздих атак, яких українці зазнають щодня — навіть на цивільній залізниці», — заявив британський політик.

Джонсон також закликав західних партнерів посилити українську протиповітряну оборону та активніше використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше один із рупрів Кремля, голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив західним політикам, які, за його словами, часто приїжджають до Києва потягом, натякаючи на атаки по залізниці.

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