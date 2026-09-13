Повторює "хотєлки" Путіна: Чалий жорстко оцінив позицію Кушнера щодо України

Візит Кушнера та Віткоффа до Москви

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Американський переговірник Джаред Кушнер фактично повторює російські вимоги щодо завершення війни проти України, тим самим підтримуючи ілюзію Кремля про можливість досягнення заявлених цілей агресії.

Таку думку висловив дипломат, колишній посол України у США, Валерій Чалий у соцмережі Facebook.

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За словами Чалого, заява Кушнера не стала несподіванкою, попри те, що американський представник нещодавно почув позиції як російської, так і української сторін.

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«Резонансна заява одного з американських посередників — Джареда Кушнера, який буквально кілька днів тому вислухав „хотєлки“ агресора й також позицію Банкової, не має дивувати. Він просто ще раз повторив російські вимоги», — зазначив дипломат.

На думку Чалого, реалізація таких вимог створила б загрозу самому існуванню України як суверенної держави. Водночас його здивувало те, що американські посередники, попри пояснення української сторони, продовжують сприймати як можливі ті варіанти домовленостей, які Київ вважає неприйнятними.

«Дивує інше. Чому у американських посередників створюється хибне уявлення про абсолютно неможливі варіанти перетинання червоних ліній з боку українських переговорників?! Навіть після чітких роз’яснень», — написав колишній посол.

Кушнер підтримує ілюзії Путіна

Чалий вважає, що подібний підхід фактично зберігає у російського президента Володимира Путіна переконання, що його стратегічні цілі у війні можуть бути досягнуті.

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«Таким чином у російського очільника (як ми бачимо, не лише в нього) залишається ілюзія можливого досягнення своїх озвучених публічно (і тих, що поки не озвучуються) цілей», — наголосив дипломат.

Він підкреслив, що саме ця ілюзія, на його думку, є однією з причин, чому Кремль не готовий самостійно припинити агресію. Відтак, замість повторення російських вимог, на Путіна необхідно чинити достатній тиск, щоб змусити його відмовитися від максималістських цілей.

«Або він має бути позбавлений ілюзій, або змушений робити кроки під тиском», — заявив Чалий. За його словами, цей тиск має бути «критичний — концентрований і масштабований, а не розтягнутий в часі».

Переговори як «ширма для прикриття війни»

Дипломат також застеріг, що без зміни такого підходу переговорний процес може перетворитися на імітацію дипломатичних зусиль, яка не наближатиме сторони до сталого миру.

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«Поки хоча б одна з цих умов не досягнута, будь-які переговори залишаться лише імітацією реальних спроб досягти сталого миру, або хоча б перемир’я та ширмою для прикриття війни», — резюмував Чалий.

Нагадаємо, напередодні, 12 вересня, Джаред Кушнер під час щорічної зустрічі YES заявив, що питання територій є найскладнішим у переговорному процесі між Києвом і Москвою. Зять президента США зазначив, що російський лідер Володимир Путін уже окреслив лінію, якої Москва хотіла б досягти, однак Україна не погоджується відступати до неї.

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