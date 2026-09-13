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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Речник Путіна повідомив, що переговори про мир можуть відновитися у жовтні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Росія нібито готова до мирного врегулювання війни проти України та розраховує на поновлення переговорів у форматі за участю Києва та Вашингтона.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

«Переговори про мирне врегулювання за участю США, Росії та України можуть відновитися в жовтні», — сказав він.

Пєсков також зазначив, що Києву нібито не вистачає гнучкості щодо врегулювання конфлікту. Водночас конкретні пропозиції, які Москва готова винести на новий раунд переговорів, Пєсков не озвучив.

Переговори про мир — останні новини

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що ОАЕ готові надати майданчик для переговорів між Україною та Росією.

Один із американських переговірників щодо завершення війни в Україні, зять президента США Джаред Кушнер, назвав питання територій найскладнішим у переговорному процесі між Києвом і Москвою.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував можливе замороження війни по лінії фронту до настання зими.

«Я вірю, що ми знайдемо рішення, як зупинити війну», — сказав він.

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