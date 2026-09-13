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Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 14–20 вересня
До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.
Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня — від 14 до 20 вересня?
Рак
Раки на власному досвіді зможуть переконатися у тому, що розставання — це не завжди погано, іноді — як у цьому конкретному випадку — воно може стати порятунком від співзалежних стосунків, які не приносили їм радості, а лише постійне напруження та невдоволення собою і партнером.
Позбувшись його постійного гіперконтролю, почуття провини і тривоги, представники знака зможуть нарешті зітхнути на повні груди, після чого дуже важливо зробити висновки щодо минулого життєвого етапу, щоб наступного разу не наступити на ті самі граблі.
Скорпіон
Скорпіонам, які захочуть повернутися до стосунків, що завершилися певний час тому, варто згадати давню мудрість про те, що в одну й ту саму річку не можна увійти двічі, навіть якщо дуже захочеться це зробити.
По-перше, в такому разі їм не завадить згадати, чому, власне, свого часу вони розійшлися — мабуть, для цього були більш ніж вагомі причини. А по-друге, останнім часом обставини настільки сильно змінилися, що таке возз’єднання, найімовірніше, буде неможливим: життя пішло вперед, а взаємини залишилися в минулому.
Водолій
Водоліям, які винятково з власної вини посварилися з близькою людиною, зірки радять припинити влаштовувати безглузду трагедію і просто вирішити, чого саме вони хочуть від неї за нинішніх обставин.
Доки вони влаштовують постійні — й абсолютно неконструктивні — скандали, справа з місця не зрушить. Час пояснити, що партнер має змінити у своїй поведінці, а заодно подумати, як вони можуть змінитися самі — в один бік трансформація стосунків не працює, не варто на це навіть сподіватися.
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