Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 14-20 сентября

Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 14-20 сентября?

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Рак

Раки на собственном опыте смогут убедиться в том, что расставание — это не всегда плохо, иногда — как в данном конкретном случае — оно может стать избавление от созависимых отношений, которые не приносили им радости — только постоянное напряжение и недовольство собой и партнером.

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Избавившись от его постоянного гиперконтроля, чувства вины и тревоги, представители знака смогут наконец-то вздохнуть полной грудью, после чего очень важно сделать выводы о прошедшем жизненном этапе, чтобы не наступать в следующий раз на те же самые грабли.

Скорпион

Скорпионы, которым захочется вернуться к отношениям, завершенным некоторое время назад, стоит вспомнить древнюю мудрость о том, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, даже если очень захочется это сделать.

Во-первых, в таком случае им неплохо будет вспомнить о том, почему, собственно, в свое время они расстались — наверняка для этого были более чем весомые причины. Ну, а во-вторых, за последнее время обстоятельства настолько сильно изменились, что такое воссоединение, скорее всего, будет невозможно: жизнь ушла вперед, а отношения остались в прошлом.

Водолей

Водолеям, исключительно по собственной вине рассорившимся с близким человеком, звезды советую прекратить устраивать бессмысленную трагедию и просто решить, чего именно хотят получить от партнера в сложившихся обстоятельствах.

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Пока они устраивают перманентные — и совершенно неконструктивные — скандалы, дело с места не сдвинется. Пора объяснить, что он должен изменить в своем поведении, а заодно подумать, как они могут измениться сами — в одну сторону трансформация отношений не работает, не стоит на это даже надеяться.

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