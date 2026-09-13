Фронт / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Успішні дії українських військових із ліквідації російського виступу на північ від Лимана протягом останніх кількох місяців порушили плани російського командування щодо масштабного оточення «поясу фортець» на Донеччині з напрямків Лимана та Добропілля.

Про це пише Institute for the Study of War (ISW).

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Російські війська просуваються у напрямку Слов’янська, Краматорська та Дружківки зі сходу, а також намагаються рухатися до Костянтинівки та Дружківки з півдня. Паралельно росіяни прагнуть охопити весь «пояс фортець» із півночі та південного заходу.

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На південному фланзі «поясу фортець» російські сили намагаються захопити Добропілля. З району Покровськ–Добропілля вони прагнуть просунутися на північ — у напрямку територій на захід від Дружківки та Краматорська.

Водночас на північному фланзі російські війська намагаються захопити Лиман, форсувати Сіверський Донець і просунутися на захід та південний захід — до району на захід від Слов’янська.

РФ намагалася замкнути кільце навколо міст

За задумом російського військового командування, ці два напрямки мали зрештою зійтися та дозволити оточити весь «пояс фортець», а також українські сили, які обороняють міста.

Однак останніми місяцями українські військові ліквідували російський виступ на північ від Лимана. Ба більше, Сили оборони тривалий час стримують спроби російських військ захопити сам Лиман.

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Ці дії, як зазначається в оцінці, порушили російський план подвійного охоплення та оточення українських позицій у районі «поясу фортець».

Нагадаємо, російська армія не відмовляється від планів повністю окупувати Донецьку та Луганську області.

Зокрема, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький сказав, що стратегічною ціллю російської армії наразі залишається повне захоплення Донецької та Луганської областей.

Проте раніше українські бійці розповіли, що сумніваються у здатності загарбників реалізувати цей задум.

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