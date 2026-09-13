У "голій" сукні зі зміїним принтом: екскохана Леонардо Ді Капріо похизувалася стрункою фігурою на івенті

Каміла Морроне / © Associated Press

Реклама

Американська акторка і модель Каміла Морроне, відома також як колишня дівчина Леонардо Ді Капріо, відвідала щорічну благодійну вечерю Caring for Women Dinner, організовану Фондом Kering.

Там Каміла постала у довгій обтислій сукні зі зміїним принтом. Напівпрозоре вбрання мало круглу горловину, довгі рукави і розріз збоку на спідниці.

Реклама

Каміла Морроне / © Associated Press

Сукня була щедро розшита дрібнимисріними лелітками, тому красиво мерехтіла під світлом софітів. Нюдовий відтінок тканини створював ефект «голого» тіла, а приталений крій підкреслив струнку фігуру моделі.

Реклама

Каміла Морроне / © Associated Press

Аутфіт Морроне доповнила чорним манікюром, хвилястим укладанням і вечірнім макіяжем з персиковими рум’янами і нюдовою помадою.

Каміла Морроне / © Associated Press

Нагадаємо, Каміла Морроне вийшла в світ у прозорій блузці та мініспідниці.

Новини партнерів