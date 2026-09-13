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- Шоу-бізнес
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У "голій" сукні зі зміїним принтом: екскохана Леонардо Ді Капріо похизувалася стрункою фігурою на івенті
Каміла Морроне одягла на благодійний захід вбрання з анімалістичним принтом.
Американська акторка і модель Каміла Морроне, відома також як колишня дівчина Леонардо Ді Капріо, відвідала щорічну благодійну вечерю Caring for Women Dinner, організовану Фондом Kering.
Там Каміла постала у довгій обтислій сукні зі зміїним принтом. Напівпрозоре вбрання мало круглу горловину, довгі рукави і розріз збоку на спідниці.
Сукня була щедро розшита дрібнимисріними лелітками, тому красиво мерехтіла під світлом софітів. Нюдовий відтінок тканини створював ефект «голого» тіла, а приталений крій підкреслив струнку фігуру моделі.
Аутфіт Морроне доповнила чорним манікюром, хвилястим укладанням і вечірнім макіяжем з персиковими рум’янами і нюдовою помадою.
Нагадаємо, Каміла Морроне вийшла в світ у прозорій блузці та мініспідниці.