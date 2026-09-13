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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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133
Час на прочитання
1 хв

У "голій" сукні зі зміїним принтом: екскохана Леонардо Ді Капріо похизувалася стрункою фігурою на івенті

Каміла Морроне одягла на благодійний захід вбрання з анімалістичним принтом.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Каміла Морроне

Каміла Морроне / © Associated Press

Американська акторка і модель Каміла Морроне, відома також як колишня дівчина Леонардо Ді Капріо, відвідала щорічну благодійну вечерю Caring for Women Dinner, організовану Фондом Kering.

Там Каміла постала у довгій обтислій сукні зі зміїним принтом. Напівпрозоре вбрання мало круглу горловину, довгі рукави і розріз збоку на спідниці.

Каміла Морроне / © Associated Press

Каміла Морроне / © Associated Press

Сукня була щедро розшита дрібнимисріними лелітками, тому красиво мерехтіла під світлом софітів. Нюдовий відтінок тканини створював ефект «голого» тіла, а приталений крій підкреслив струнку фігуру моделі.

Каміла Морроне / © Associated Press

Каміла Морроне / © Associated Press

Аутфіт Морроне доповнила чорним манікюром, хвилястим укладанням і вечірнім макіяжем з персиковими рум’янами і нюдовою помадою.

Каміла Морроне / © Associated Press

Каміла Морроне / © Associated Press

Нагадаємо, Каміла Морроне вийшла в світ у прозорій блузці та мініспідниці.

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