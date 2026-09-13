«Загроза була реальною»: Польщу налякали дрони РФ та вибухи біля свого кордону під час атаки на захід України

Польська авіація

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Вибухи біля польського кордону та російські дрони під час атаки на захід України змусили військове керівництво терміново підняти в небо винищувачі. У польському командуванні заявили, що під час атаки РФ загроза для країни була «реальною».

Про це сказав речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський в інтерв’ю польському інформаційному агентству речника DORSZ.

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Російські дрони наблизилися до кордону Польщі

За словами Горишевського, під час російської атаки деякі безпілотники діяли та навіть уражали цілі на відстані всього кількох або близько десятка кілометрів від польського кордону.

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«Безпілотники працювали та навіть вражали цілі, розташовані дуже близько до польського кордону — на відстані від кількох до десятка кілометрів», — заявив польський військовий.

Він наголосив, що в той момент загроза для Польщі була «реальною».

Польща підняла в небо винищувачі

Близько 4:00 ранку Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про початок роботи військової авіації в польському повітряному просторі через активність російських БПЛА, які атакували Україну.

До 10:00 командування повідомило про завершення операції винищувачів.

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Водночас у Польщі заявили, що порушень польського повітряного простору не зафіксували.

У Польщі повідомляли про вибухи

За даними RMF FM, від самого ранку польська поліція отримувала повідомлення від мешканців Люблінського воєводства про ймовірні вибухи.

Правоохоронці виїжджали на два виклики — у Щечині Красницького повіту та Стоєшині П’єрвші Янівського повіту. Однак джерела тривожних звуків на місці не виявили.

У польському командуванні припустили, що гучні звуки могли бути спричинені подоланням звукового бар’єру винищувачами.

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Сирени завили у шести повітах

Під час повітряної операції Центр урядової безпеки Польщі надсилав мешканцям Люблінського та Підкарпатського воєводств попередження про загрозу.

Окреме повідомлення отримали жителі шести повітів Люблінського воєводства. Там протягом кількох десятків хвилин діяло попередження про загрозу авіаудару, а також вмикалися сирени.

Вибухи на кордоні із Польщею — останні новини

Нагадаємо, вночі 13 вересня російські військові завдали удару по міжнародному пункту пропуску «Ягодин», що на кордоні з Польщею. Під ударом РФ опинилася АЗС. Внаслідок атаки також спалахнули фури.

А вже вранці вибухи знову пролунали на кордоні із Польщею, всього за 2 км від держкордону. Російський дрон влучив у локомотив пасажирського потяга «Київ — Варшава».

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