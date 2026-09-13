30-річний син Памели Андерсон одружується: його наречена похизувалася чималою каблучкою

Брендон Томас Лі й Катаріна Деметріадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Реклама

Старший син голлівудської акторки Памели Андерсон і музиканта Томмі Лі — Брендон Томас Лі — освідчився своїй коханій Катаріні Деметріадес під час відпочинку в Індонезії.

30-річний Брендон заручився з Катаріною ще наприкінці серпня. Романтичний момент відбувся на пляжі під час їхньої спільної подорожі. Проте розповісти про це вони наважилися лише у вересні.

Реклама

Кадрами із заручин пара поділилася в Instagram. На одному зі знімків Брендон ніжно цілує кохану біля вогнища на тлі океану, а на іншому Катаріна демонструє обручку з великим діамантом і купається у ванній з пелюстками троянд, якими викладено напис «Я люблю тебе».

Реклама

Брендон Томас Лі й Катаріна Деметріадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Брендон Томас Лі й Катаріна Деметріадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Катаріна Деметріадес / © instagram.com/brandonthomaslee

До слова, Брендон і Катаріна знали одне одного ще до початку романтичних стосунків. Вони разом росли в Лос-Анджелесі та багато років дружили, а зустрічатися почали лише 2025 року. Нині пара живе в Нью-Йорку та планує весілля наприкінці 2027-го.

Радісною новиною не оминула увагою й Памела Андерсон. Зіркова мама залишила під публікацією сина тепле привітання: «Я така щаслива за вас, янголята. Ви чудова пара. Тепер починається ваша пригода. Нехай сила буде з вами. З усією моєю любов’ю, мама».

Брендон Томас Лі й Катаріна Деметріадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Відомо, що Катаріна працює моделлю та інфлюенсеркою, а також навчається філософії в Нью-Йоркському університеті. Брендон розвивається у кіно- та телевізійній індустрії та є співзасновником косметичного бренду Sonsie.

Брендон — старший із двох синів Памели Андерсон і Томмі Лі. Його молодший брат Ділан Джаггер Лі цього року також одружився й зіграв розкішне весілля — з дизайнеркою інтер’єрів Паулою Брусс. Святкування відбулося в Сен-Тропе.

Реклама

Новини партнерів