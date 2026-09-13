ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
2 хв

30-річний син Памели Андерсон одружується: його наречена похизувалася чималою каблучкою

Цей рік для родини акторки стає особливо знаковим — один син одружився, а інший заручився.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Брендон Томас Лі й Катаріна Деметріадес

Брендон Томас Лі й Катаріна Деметріадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Старший син голлівудської акторки Памели Андерсон і музиканта Томмі Лі — Брендон Томас Лі — освідчився своїй коханій Катаріні Деметріадес під час відпочинку в Індонезії.

30-річний Брендон заручився з Катаріною ще наприкінці серпня. Романтичний момент відбувся на пляжі під час їхньої спільної подорожі. Проте розповісти про це вони наважилися лише у вересні.

Кадрами із заручин пара поділилася в Instagram. На одному зі знімків Брендон ніжно цілує кохану біля вогнища на тлі океану, а на іншому Катаріна демонструє обручку з великим діамантом і купається у ванній з пелюстками троянд, якими викладено напис «Я люблю тебе».

Брендон Томас Лі й Катаріна Деметріадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Брендон Томас Лі й Катаріна Деметріадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Брендон Томас Лі й Катаріна Деметріадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Брендон Томас Лі й Катаріна Деметріадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Катаріна Деметріадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Катаріна Деметріадес / © instagram.com/brandonthomaslee

До слова, Брендон і Катаріна знали одне одного ще до початку романтичних стосунків. Вони разом росли в Лос-Анджелесі та багато років дружили, а зустрічатися почали лише 2025 року. Нині пара живе в Нью-Йорку та планує весілля наприкінці 2027-го.

Радісною новиною не оминула увагою й Памела Андерсон. Зіркова мама залишила під публікацією сина тепле привітання: «Я така щаслива за вас, янголята. Ви чудова пара. Тепер починається ваша пригода. Нехай сила буде з вами. З усією моєю любов’ю, мама».

Брендон Томас Лі й Катаріна Деметріадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Брендон Томас Лі й Катаріна Деметріадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Відомо, що Катаріна працює моделлю та інфлюенсеркою, а також навчається філософії в Нью-Йоркському університеті. Брендон розвивається у кіно- та телевізійній індустрії та є співзасновником косметичного бренду Sonsie.

Брендон — старший із двох синів Памели Андерсон і Томмі Лі. Його молодший брат Ділан Джаггер Лі цього року також одружився й зіграв розкішне весілля — з дизайнеркою інтер’єрів Паулою Брусс. Святкування відбулося в Сен-Тропе.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie