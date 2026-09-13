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Важкохвора Селін Діон розплакалася на сцені після тривалої паузи й звернулася до публіки
Протягом багатьох років легендарна артистка мріяла про цей день, але хвороба все відтягувала.
Канадська співачка Селін Діон після тривалої перерви повернулася на сцену та не змогла стримати сліз під час першого великого концерту в Парижі.
Так, 58-річна канадська співачка виступила перед понад 30 тисячами глядачів після багаторічної паузи в кар'єрі. До цього артистка була змушена відійти від сцени через діагностований у неї синдром скутої людини — рідкісне неврологічне захворювання, яке спричиняє м'язову скутість і болісні спазми.
Побачивши заповнену арену і шалену реакцію публіки, Діон не змогла стримати емоцій. Просто на сцені вона розплакалася та щемко звернулася до шанувальників з вдячністю і любов’ю.
«Я пообіцяла собі не плакати, але я не дотримуюся своїх обіцянок. Але я так рада вас усіх бачити. Я сумувала за вами. Я пообіцяла повернутися, знову бути на сцені. Щиро дякую, що прийшли. Якщо ви вперше в Парижі, сподіваюся, ви закохаєтесь у нього так само, як і я. Зрештою, це чудово, що ми всі разом. Я пообіцяла повернутися, знову бути на сцені. Тож ось я тут, співаю для вас і співаю для себе, співаю наживо», — процитувало артистку видання Daily Mail.
Діон зізналася, що саме можливість знову співати наживо була її великою мрією. На сцену вона повернулася після років лікування та реабілітації.
Діагноз співачці поставили 2022 року, а вже наступного року вона оголосила про скасування концертів через стан здоров'я. Упродовж останніх років артистка займалася фізіотерапією та вокальною терапією, а також регулярно тренувалася.
До слова, після першого виступу в Парижі Діон планує продовжити концертну діяльність. Восени 2026 року вона має дати ще 16 концертів, а десять виступів заплановані на травень 2027-го.
Нагадаємо, нещодавно гуморист Володимир Жогло розкрив вартість операції зі зменшення шлунка, яку переніс метою схуднути. Артист втратив 65 кг.