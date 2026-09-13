Важкохвора Селін Діон розплакалася на сцені після тривалої паузи й звернулася до публіки

Селін Діон / © Associated Press

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Канадська співачка Селін Діон після тривалої перерви повернулася на сцену та не змогла стримати сліз під час першого великого концерту в Парижі.

Так, 58-річна канадська співачка виступила перед понад 30 тисячами глядачів після багаторічної паузи в кар'єрі. До цього артистка була змушена відійти від сцени через діагностований у неї синдром скутої людини — рідкісне неврологічне захворювання, яке спричиняє м'язову скутість і болісні спазми.

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Побачивши заповнену арену і шалену реакцію публіки, Діон не змогла стримати емоцій. Просто на сцені вона розплакалася та щемко звернулася до шанувальників з вдячністю і любов’ю.

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Селін Діон / © Associated Press

«Я пообіцяла собі не плакати, але я не дотримуюся своїх обіцянок. Але я так рада вас усіх бачити. Я сумувала за вами. Я пообіцяла повернутися, знову бути на сцені. Щиро дякую, що прийшли. Якщо ви вперше в Парижі, сподіваюся, ви закохаєтесь у нього так само, як і я. Зрештою, це чудово, що ми всі разом. Я пообіцяла повернутися, знову бути на сцені. Тож ось я тут, співаю для вас і співаю для себе, співаю наживо», — процитувало артистку видання Daily Mail.

Діон зізналася, що саме можливість знову співати наживо була її великою мрією. На сцену вона повернулася після років лікування та реабілітації.

Селін Діон / © Associated Press

Діагноз співачці поставили 2022 року, а вже наступного року вона оголосила про скасування концертів через стан здоров'я. Упродовж останніх років артистка займалася фізіотерапією та вокальною терапією, а також регулярно тренувалася.

До слова, після першого виступу в Парижі Діон планує продовжити концертну діяльність. Восени 2026 року вона має дати ще 16 концертів, а десять виступів заплановані на травень 2027-го.

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