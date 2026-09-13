Вчилися роками, а стажу може не бути: ПФУ пояснив важливий нюанс для майбутньої пенсії

Пенсія в Україні

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В Україні порядок зарахування періодів навчання до страхового стажу залежить від того, коли саме людина здобувала освіту. Пенсійний фонд України наголошує: правила зарахування навчання до пенсійного стажу до 1 січня 2004 року та після цієї дати відрізняються.

Про це повідомляє Судово-Юридична газета.

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Як зараховують навчання до 2004 року

Періоди навчання на денній формі до 1 січня 2004 року можуть бути зараховані до стажу, який дає право на пенсію. Йдеться, зокрема, про навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, професійно-технічних училищах, а також аспірантуру.

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Для підтвердження періоду навчання необхідно надати відповідні документи. Це може бути запис у трудовій книжці, диплом про закінчення навчального закладу, офіційна довідка, свідоцтво або архівний витяг.

Що змінилося після 1 січня 2004 року

Від 1 січня 2004 року в Україні діє система персоніфікованого обліку. Відтоді ключовим фактором для формування страхового стажу стала сплата страхових внесків до Пенсійного фонду.

Студенти, слухачі курсів, аспіранти та докторанти за загальним правилом не належать до осіб, які підлягають обов’язковому пенсійному страхуванню. Тому сам факт навчання після 1 січня 2004 року автоматично не додає роки до страхового стажу.

Водночас зарахувати такі періоди можна за умови добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та самостійної сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за відповідний період.

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Яке навчання можуть врахувати

Правила поширюються на низку освітніх періодів. Зокрема, йдеться про:

навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах — університетах, інститутах, технікумах і коледжах;

навчання у професійно-технічних училищах;

курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

аспірантуру, докторантуру та клінічну ординатуру.

Від чого залежить зарахування років навчання

Таким чином, головним фактором є дата, коли людина навчалася.

Якщо навчання припало на період до 1 січня 2004 року, його можна зарахувати до відповідного стажу за умови документального підтвердження.

Якщо ж людина навчалася після 1 січня 2004 року, сам період навчання до страхового стажу автоматично не включається — необхідною умовою є сплата страхових внесків.

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Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, пенсіонери в Україні мають право на низку державних пільг. Серед них — субсидії та знижки на комунальні послуги, безплатний проїзд у громадському транспорті, звільнення від окремих податків і безплатні ліки за електронним рецептом.

Окрім того, деяка категорія пенсіонерів може не сплачувати земельний податок. Закон передбачає пільгу для пенсіонерів за віком, але встановлює обмеження щодо площі земельної ділянки.

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