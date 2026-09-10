Володимир Жогло розкрив вартість операції зі зменшення шлунка, після якої схуд на 65 кг: "Позичав гроші"

Володимир Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

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Український гуморист Володимир Жогло розкрив вартість операції зі зменшення шлунка, завдяки якій він схуднув на 65 кілограм.

Комік важив 164 кіло. Надмірна вага негативно впливала на здоров’я знаменитості. Про це йому почала говорити дружина, а також заохочувати до схуднення. Однак на дієті Володимир Жогло не міг довго просидіти, а спортом йому займатися неможна. Врешті, дружина гумориста запропонувала йому баріатричну операцію, про що подружжя розповіло на подкасті «Кажуть! Брешуть?».

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«Я знаю, як важко скинути зайву вагу. Я розуміла, як йому важко. Я казала, що нам треба, аби ти схуд. Ми сідали на дієту, він йшов на роботу, а після роботи мекнув, і вже дієта пішла. Колись я йому сказала, що давай зробимо баріатричну операцію. Я знала, що йому складно, просто спорт йому неможна. Це ж і здоров’я, і хропіння, і цукор. У нас мала дитина, а я залишусь із дитиною», — говорить дружина гумориста.

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Результат схуднення Володимира Жогла / © скриншот з відео

Врешті, Володимир Жогло наважився на операцію. За зменшення шлунка комік заплатив 4 тисячі доларів за тодішнім курсом. Кошти гуморист позичив. Оскільки борг потрібно було віддавати, то майже через місяць він вийшов працювати, хоча й робота давалась складно. Загалом, на те, аби повністю відновитися після операції, знадобилось два місяці.

«Чому я це відтягував, бо був психологічний бар’єр, що це ж треба на себе витратити. Операція насправді коштувала в межах 4 тисяч доларів на той час. Я взяв роботу, тому що я позичав гроші. Мені треба було повертати гроші. І люди сміються: 4 тисячі доларів, а він позичив гроші, не смішіть нас», — говорить гуморист.

Нагадаємо, нещодавно акторка Дар’я Петрожицька розкрила свою найбільшу вагу. Артистка також зізналась, чому не може схуднути.

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