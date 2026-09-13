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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 вересня

Місяць — це не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 вересня?

Місяць розповідає

Нинішній день сприятливий для засвоєння нової професійної інформації — цим варто скористатися тим, хто її потребує. Насамперед це стосується всіх, хто зараз навчається — школярів, студентів і людей, які записалися на курси та тренінги.

Місяць рекомендує

Цей час сприятливий для здійснення фінансових операцій будь-якого рівня важливості: підписані цього дня договори та укладені угоди виявляться успішними й дуже швидко принесуть значні дивіденди.

Місяць застерігає

У цей час треба якомога менше говорити та якомога більше слухати: так можна буде дізнатися багато цікавого й важливого — насамперед про те, як люди до нас ставляться, що може виявитися наскільки неприємним, настільки й важливим.

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