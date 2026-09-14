Лось забежал на рельсы у вокзала: что известно об инциденте

Лось

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В Варшаве лось оказался на железнодорожных путях в районе центрального вокзала города. Из-за животного временно приостановили обслуживание двух платформ, а движение некоторых поездов испытало задержки.

Об этом сообщила польская железнодорожная компания PKP Polskie Linie Kolejowe, пишет RMF24.

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Как отмечается в сообщении, животное заметили недалеко от платформ №3 и №4. Железнодорожники вместе со специалистами работали над тем, чтобы безопасно убрать лося из путей и вернуть его в природную среду.

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После 22:00 в PKP PLK сообщили, что животное удалось безопасно унести с железнодорожной территории. Движение поездов постепенно вернули в штатный график.

Отмечается, что вызванные лосем перебои в движении продолжались более 80 минут.

Ранее в Киеве лось забежал в подъезд жилого дома в Святошинском районе. Жители ранее сообщали, что дикое животное бегает по улицам микрорайона. Вероятно, лось испугался и забежал в дом, но самостоятельно выбраться не смог. Животное усыпили под наблюдением зоозащитников и егеря, после чего перевезли в лесничество под Киевом и выпустили на свободу. По данным патрульной полиции, ни жители, ни лось не пострадали. T tsn.ua

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