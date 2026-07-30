Туск впервые высказался по поводу того, чья ракета упала в Польше

В Польше сделали заявление о падении ракеты / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные были готовы сбить ракету. Также он признал, что в Польшу, вероятно, залетела российская ракета Х-101.

Об этом сообщает польское издание onet.pl.

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Туск признал факт вторжения в польское воздушное пространство во время массированной российской атаки на Украину.

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«Во время массированных атак России на Украину произошло вторжение в польское воздушное пространство. Мы имеем дело с серьезным инцидентом. К счастью, нет никаких сообщений о потерях или жертвах. Первые сведения однозначно свидетельствуют о том, что соответствующие службы, прежде всего военные и наши пилоты, действовали очень быстро и оперативно», — сказал он.

Дональд Туск признал, что, вероятно, именно российская ракета попала на территорию Польши и взорвалась там.

«Информация однозначная. Мы были готовы сбить ракету, если бы она продолжила полет. Все указывает на то, что мы имеем дело с российской баллистической ракетой Х-101, но не будем опережать результаты детального исследования», — сказал он.

В связи с этим событием премьер-министр Дональд Туск, вице-премьер-министр, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский отправились в Люблинскую область, где была созвана координационная группа с участием представителей соответствующих служб.

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Взрывы в Польше во время массированной атаки на Украину: что известно

Во время массированной атаки на запад Украины в польском Люблине прозвучала воздушная тревога.

Жители Люблинского воеводства жаловались на взрывы. Утром в Тарнаве-Колонии обнаружили большую воронку от падения неизвестного объекта. Отмечается, что он нарушил воздушное пространство Польши около 03:40, а затем исчез с экранов радиолокационных станций.

Кроме того, ракеты попали в жилые дома во Львове.

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