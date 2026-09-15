Польща готує платний перетин кордону: кому і скільки доведеться платити

Пункт пропуску. / © Держприкордонслужба України

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У Польщі планують запровадити нові правила для вантажних перевезень через зовнішній кордон Євросоюзу. Міністерство фінансів пропонує створити електронну систему, за допомогою якої перевізники або водії зможуть заздалегідь резервувати дату і місце перетину кордону.

Про це свідчить проєкт змін до Закону про митну справу та Закону про Національну податкову адміністрацію, повідомляє Bankier.pl.

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Очікується, що нові правила набудуть чинності 1 лютого 2027-го. Водночас запуск самої системи запланований на місяць пізніше. Бронювання коштуватиме 20 злотих (понад 230 грн).

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Що відомо про нові правила

Йдеться про обов’язкове резервування для кожного вантажного автомобіля, який виїжджатиме з Польщі через визначений пункт пропуску на зовнішньому кордоні ЄС

У польському Міністерстві фінансів пояснюють, що нова система має допомогти впорядкувати рух вантажного транспорту та скоротити час очікування на кордоні. Наразі великі черги можуть виникати через нерівномірне навантаження на пункти пропуску. Зазначається, що вимоги будуть поширюватися на фури незалежно від їхнього вагового класу.

Згідно з проєктом, забронювати дату та місце перетину кордону можна буде через Платформу електронних послуг для податків та митниці (PUESC) або спеціальний мобільний застосунок. Оформити бронювання зможе безпосередньо водій вантажівки або зареєстрована на PUESC організація через свого представника.

«Оплата можлива лише електронним способом — готівка або банківські перекази не приймаються. Повернення коштів не здійснюється, якщо водій не прибуде на переправу у запланований час і в запланованому місці», — йдеться у тексті документу.

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Три типи бронювання

Стандартне бронювання буде доступне для перевезення будь-яких вантажів, зокрема й чутливих. Під час оформлення водій або перевізник зможе самостійно визначити пункт пропуску, дату та час перетину.

Пріоритетне бронювання передбачене для окремих категорій вантажів. Зокрема, це живі тварини, швидкопсувні та небезпечні товари, гуманітарна допомога і кров. У цьому випадку також можна буде обрати конкретний пункт та дату, однак необхідно буде пояснити підстави для використання пріоритетного режиму.

Зазначається, якщо перевізник скористається пріоритетним бронюванням, але без належного обґрунтування, заявку анулюють. У такому разі транспортний засіб повернуть до прикордонного переходу.

Додаткове бронювання будуть застосовувати у ситуації, коли перевізник не визначить бажану дату. Тоді система поставить транспортний засіб наприкінці черги та визначить орієнтовний час прибуття до пункту перетину кордону.

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Перетин польського кордону — останні новини

Після атаки РФ на пункт пропуску «Ягодин», що на українсько-польському кордоні у Волинській області, Варшава хоче змінити правила руху. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив про необхідність пришвидшення руху через ККП. Важливо не створювати скупчень транспорту, які можуть стати цілями для ударів РФ.

Тим часом від 20 вересня на кордоні з Польщею закривають КПП «Шегині — Медика». Причина — старт ремонтних робіт на польському боці. Саме тому тимчасово не буде відбуватися пропуск пасажирських автобусів на виїзд з України.

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