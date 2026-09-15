У Британії пропонують збивати російські дрони над Україною: подробиці

Безпілотник.

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Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що британські військові мають збивати російські ударні дрони над Україною.

Про це він заявив у коментарі Daily Mail.

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Політик підтримав заклики до Великої Британії перехоплювати російські безпілотники, які можуть становити загрозу для країн НАТО, щоб не допустити атак Кремля на сусідні з Україною держави.

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«Це логічний наступний крок. Ніщо не завадить країні збивати ракети чи дрони, що летять над Україною». Це відповідає міжнародному праву і не може розглядатися як ескалація, оскільки дрони перебувають над Україною, а не над Росією», — заявив Воллес.

Загроза РФ для країн НАТО

Цієї ночі Литва підняла винищувачі НАТО через російський БпЛА. Його було знищено. Президент Гінатас Науседа заявив, що що на тлі посилення російської агресії проти України здатність НАТО швидко реагувати на подібні загрози має критичне значення для безпеки регіону.

У неділю, 13 вересня, росіяни атакували дронами потяг сполученням «Київ — Варшава» за кілька кілометрів від Польщі. У Варшаві після цього заявили про «реальну загрозу». Водночас прем’єр Дональд Туск попередив поляків про «ще гірший сценарій», адже найближчі тижні та місяці стануть періодом інтенсивних дій з боку Росії.

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