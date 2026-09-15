Литва підняла винищувачі НАТО через безпілотник: Науседа розповів, що сталося

Винищувачі НАТО / © Associated Press

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У Литві повідомили про знищення безпілотника, який увійшов у повітряний простір країни.

Про це Науседа написав у соцмережі X у ніч проти 15 вересня.

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За словами президента Литви, безпілотник був знищений одразу після перетину повітряного простору країни.

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«Безпілотник, що щойно увійшов у повітряний простір Литви, був знищений винищувачами НАТО. Дякую особовому складу Альянсу за оперативну реакцію», — написав він.

Науседа наголосив, що на тлі посилення російської агресії проти України здатність НАТО швидко реагувати на подібні загрози має критичне значення для безпеки регіону.

«Разом із союзниками по НАТО Литва захищатиме свій повітряний простір», — заявив президент Литви.

Раніше повідомлялося, що у Литві екстрено закрили аеропорт Вільнюса й підняли винищувач НАТО через можливий безпілотник.

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