Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 15 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

Ударний БпЛА в р-ні Кременчуцького водосховища курс південно-західний.

Ударні БпЛА на півночі Полтавщини рухаються у напрямку Миргорода.

Групи БпЛА з Чорного моря тримають курс на Татарбунари/Сарата/Арциз.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

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Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок.

Ми раніше інформували, що Росія вдарила безпілотником по торговельно-розважальному центру в Сумах, в результаті чого будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа.

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