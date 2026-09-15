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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

Ікра з баклажанів по-одеськи: класичний рецепт

Особливість приготування ікри з баклажанів по-одеськи полягає в тому, що овочі спочатку запікають у духовці, а потім дрібно нарізають ножем.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
148 ккал
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Ікра з баклажанів

Ікра з баклажанів / © Credits

Цю страву їдять одразу після приготування, саме в літній сезон овочів.

Інгредієнти

баклажани
1 кг
синя цибуля
1 шт.
болгарський перець
2 шт.
помідор
1 шт.
часник
3–4 зубчики
олія
3 ст. л.
мелений чорний перець
сіль

  1. Баклажани та болгарський перець помийте та висушіть паперовим рушником.

  2. Викладіть на деко, проколіть виделкою і запікайте баклажани за температури 220 градусів 40 хвилин, болгарський перець — 20–25 хвилин, періодично перевертаючи.

  3. Овочі викладіть у пакет на 10–15 хвилин, потім зніміть шкірку, у перцю видаліть ще плодоніжку, насіння, дайте стекти зайвій рідині та дрібно наріжте ножем.

  4. Цибулю та часник очистьте і дрібно подрібніть.

  5. Помідор опустіть на 1–2 хвилини в окріп, потім у холодну воду, очистьте від шкірки, дрібно наріжте та відкиньте на сито, щоб видалити зайву рідину.

  6. У ємність викладіть баклажани, болгарський перець, помідор, цибулю, часник, додайте мелений чорний перець, посоліть, влийте олію та перемішайте.

  7. Поставте в холодильник на одну годину, щоб суміш настоялася.

Поради:

  • Овочі можна запекти на грилі.

  • Ароматну олію можна замінити оливковою.

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