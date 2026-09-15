Ікра з баклажанів по-одеськи: класичний рецепт

Цю страву їдять одразу після приготування, саме в літній сезон овочів.

Баклажани та болгарський перець помийте та висушіть паперовим рушником.

Викладіть на деко, проколіть виделкою і запікайте баклажани за температури 220 градусів 40 хвилин, болгарський перець — 20–25 хвилин, періодично перевертаючи.

Овочі викладіть у пакет на 10–15 хвилин, потім зніміть шкірку, у перцю видаліть ще плодоніжку, насіння, дайте стекти зайвій рідині та дрібно наріжте ножем.

Цибулю та часник очистьте і дрібно подрібніть.

Помідор опустіть на 1–2 хвилини в окріп, потім у холодну воду, очистьте від шкірки, дрібно наріжте та відкиньте на сито, щоб видалити зайву рідину.

У ємність викладіть баклажани, болгарський перець, помідор, цибулю, часник, додайте мелений чорний перець, посоліть, влийте олію та перемішайте.