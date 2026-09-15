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Ікра з баклажанів по-одеськи: класичний рецепт
Особливість приготування ікри з баклажанів по-одеськи полягає в тому, що овочі спочатку запікають у духовці, а потім дрібно нарізають ножем.
Цю страву їдять одразу після приготування, саме в літній сезон овочів.
Інгредієнти
- баклажани
- 1 кг
- синя цибуля
- 1 шт.
- болгарський перець
- 2 шт.
- помідор
- 1 шт.
- часник
- 3–4 зубчики
- олія
- 3 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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Баклажани та болгарський перець помийте та висушіть паперовим рушником.
Викладіть на деко, проколіть виделкою і запікайте баклажани за температури 220 градусів 40 хвилин, болгарський перець — 20–25 хвилин, періодично перевертаючи.
Овочі викладіть у пакет на 10–15 хвилин, потім зніміть шкірку, у перцю видаліть ще плодоніжку, насіння, дайте стекти зайвій рідині та дрібно наріжте ножем.
Цибулю та часник очистьте і дрібно подрібніть.
Помідор опустіть на 1–2 хвилини в окріп, потім у холодну воду, очистьте від шкірки, дрібно наріжте та відкиньте на сито, щоб видалити зайву рідину.
У ємність викладіть баклажани, болгарський перець, помідор, цибулю, часник, додайте мелений чорний перець, посоліть, влийте олію та перемішайте.
Поставте в холодильник на одну годину, щоб суміш настоялася.
Поради:
Овочі можна запекти на грилі.
Ароматну олію можна замінити оливковою.