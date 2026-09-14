Влучання на кордоні: як працюватимуть пункти пропуску під час обстрілів

Андрій Демченко / © Держприкордонслужба України

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В Україні можуть тимчасово зупиняти роботу пунктів пропуску на кордоні у разі виникнення повітряної загрози.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері «Київ24».

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За словами Демченка, якщо російські засоби ураження рухаються в напрямку державного кордону, пропуск громадян та транспортних засобів призупиняють. Щоб уникнути масового скупчення та мінімізувати ризики для життя, людей на території пунктів пропуску оперативно розосереджують.

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Речник ДПСУ також зазначив, що у разі пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, прикордонники разом із відповідними службами одразу розпочинають відновлювальні роботи.

«Якщо російські засоби ураження рухаються в бік кордону, пропуск людей і транспорту тимчасово зупиняють, а людей розосереджують, щоб уникнути скупчень. Пошкоджені російськими ударами пункти пропуску після атак поступово відновлюють — розчищають завали, ремонтують конструкції та технічні засоби, щоб якомога швидше відновити рух», — резюмував Андрій Демченко.

Нагадаємо, в ніч проти 13 вересня російські військові завдали удару по КПП «Ягодин». Атаковано АЗС. Внаслідок атаки також спалахнули фури. Зранку дрон РФ влучив у потяг «Київ — Варшава», що був за 2 км від держкордону.

Раніше «Укрзалізниця» повідомила, що російський удар по локомотиву на станції Ягодин міг бути спрямований на дипломатичний поїзд, у якому, зокрема, їхали радники з питань безпеки кількох держав Євросоюзу та колишні європейські лідери, серед яких Борис Джонсон. Водночас в іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин саме в момент російської атаки, їхав колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

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