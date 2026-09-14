Названо знаки, які восени 2026 зустрінуть своє кохання: ці стосунки можуть тривати все життя

Гороскоп кохання на осінь 2026 / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Осінь 2026 року може стати особливим періодом для особистого життя деяких знаків зодіаку. Астрологи пов’язують цей час із переоцінкою почуттів, новими знайомствами та бажанням будувати не просто роман, а стосунки, у яких є довіра, емоційна близькість і спільні плани. Особливо насиченим у любовній сфері обіцяє бути період від вересня до кінця осені: Венера восени проходить через Скорпіона, а згодом повертається до Терезів під час ретроградного руху. Астрологи трактують це як час сильних почуттів, переосмислення минулих зв’язків і важливих рішень у коханні.

Скорпіон

Для Скорпіонів осінь може стати одним із найемоційніших періодів року. Венера перебуває у Скорпіоні з 10 вересня до 25 жовтня, посилюючи теми пристрасті, близькості та емоційної відвертості.

Реклама

Самотні представники знаку можуть познайомитися з людиною, з якою дуже швидко виникне сильний емоційний зв’язок. Це може бути не легкий короткочасний роман, а стосунки, які поступово переростуть у серйозний союз.

Реклама

Головне — не намагатися контролювати нове почуття. Цієї осені Скорпіонам особливо важливо дозволити стосункам розвиватися природно.

Телець

Тельці можуть опинитися у ситуації, коли звичайне знайомство несподівано набуде зовсім іншого значення. Астрологи пов’язують осінній транзит Венери через Скорпіона із посиленням емоційної складової саме для Тельців.

Нова людина може з’явитися через роботу, спільних знайомих або звичайне повсякденне спілкування. Спочатку Телець може навіть не сприйняти цю зустріч як романтичну, але з часом симпатія здатна стати значно сильнішою.

Цей союз має потенціал для тривалих стосунків, якщо обидва партнери будуть готові говорити про свої справжні потреби.

Реклама

Лев

Для Левів друга половина 2026 року загалом пов’язана з підвищенням упевненості та особистої привабливості: Юпітер перебуває у знаку Лева від 30 червня 2026 року до липня 2027-го. Астрологи трактують цей транзит як період розширення можливостей і більшої відкритості до любові.

Особливо активною любовна сфера може стати наприкінці вересня, коли Марс переходить у Лева. Це додає рішучості, енергії та бажання діяти, а не чекати, поки доля сама зробить перший крок.

Для самотніх Левів це гарний час, щоб частіше бувати серед людей, приймати запрошення та не боятися проявляти симпатію.

Терези

Осінь може принести Терезам важливе переосмислення того, якими вони хочуть бачити свої стосунки. Вересень для цього знаку пов’язаний із темою партнерства, а після переходу Сонця в Терези наприкінці місяця посилюється потреба в гармонії та взаємності.

Реклама

Нове знайомство може початися з дружнього спілкування або спільної справи, але поступово перейти у романтичну площину. Особливо важливо не погоджуватися на менше лише заради того, щоб не залишатися на самоті.

Саме восени Терези можуть зрозуміти: справжнє кохання — це не постійна боротьба за увагу, а відчуття, що поруч із людиною можна бути собою.

Новини партнерів

Новини партнерів