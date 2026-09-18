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Трамп готов пойти на новые соглашения с Путиным еще до окончания войны в Украине — NYT
В Белом доме рассматривают соглашения с Россией как инструмент продвижения переговорного процесса по Украине.
Белый дом рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Кремлем еще до окончания войны в Украине. У Трампа рассчитывают, что это продемонстрирует серьезную настроенность США по «перезагрузке» отношений с РФ.
Об этом пишет издание The New York Times.
Журналисты считают, что такой подход свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп отходит от своего прошлогоднего обещания о том, что никаких деловых соглашений с Кремлем не будет, пока идет война в Украине.
В то же время, готовность к деловым соглашениям с Россией противоречит подходу республиканцев и демократов в Конгрессе США, которые на днях проголосовали за новые санкции против Кремля. Они, как и европейские союзники, уверены, что только усиление экономического и военного давления на Кремль может побудить Путина прекратить войну.
Сам Трамп рассчитывает на то, что ему удастся достичь договоренностей с Путиным. За последние несколько недель он заявлял, что российский диктатор готов к подписанию мирного соглашения. Между тем, переговоры об окончании войны фактически остановились без всякого прогресса, поскольку Москва и Киев продолжают настаивать на своих требованиях.
Мирные переговоры — последние новости
Напомним, президент США Трамп заявил, что война между Украиной и Россией может завершиться «очень скоро». В то же время он упомянул о личной ненависти между Зеленским и Путиным, которая, по его мнению, влияет на мирное урегулирование.
В США считают, что путь к более широкому урегулированию может начаться с отдельных договоренностей о прекращении огня. По словам постоянного представителя США при НАТО Мэтью Уитакера, нынешняя ситуация сложилась из-за нескольких факторов. В частности, Украина и Россия продолжают пытаться улучшить свои позиции на поле боя, что влияет и на их подходы к переговорам.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке может завершиться договоренностью о сразу двух видах перемирия — энергетическом и морском.