Связь с Кремлем скрыть не удалось: Конгресс взялся за сына Трампа после свадьбы

Сын Трампа со своей женой / © Associated Press

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В Палате представителей США приступили к проверке документов, связанных с финансированием свадьбы сына президента Америки Дональда Трампа-младшего олигархом Умаром Кремлевым.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Демократы в Палате представителей направили Трампу-младшему письмо с требованием обратить внимание на возможное иностранное влияние.

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Конгрессмен Роберт Гарсия заявил, что подарки от человека, связанного с окружением Путина, требуют проверки с точки зрения национальной безопасности и коррупционных рисков.

Он также спросил Трампа-младшего, предоставлял ли Кремлев когда-нибудь ему «что-то ценное в обмен на благосклонное отношение со стороны правительства США или информацию об администрации Трампа».

Пока ситуация может выйти за пределы обсуждения частной жизни семьи президента. Если Конгресс продолжит изучать обстоятельства финансирования праздника и связи его участников, история может стать частью более широкого рассмотрения зарубежного влияния и финансовых отношений семьи Трампа.

Сын Трампа со своей женой / © Associated Press

Что предшествовало

Свадьба Дональда Трампа-младшего оказалась в центре нового политического скандала в США после сообщений о том, что часть расходов на празднование заплатил российский бизнесмен Умар Кремлев.

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По данным издания The Guardian, Кремлев, возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию, уплатил два дня торжества после свадьбы Трампа-младшего и Беттин Андерсон. Среди расходов, о которых сообщалось, аренда частного острова для молодоженов и гостей.

Особое внимание привлекли не столько расходы, сколько связи Кремлева с российским политическим окружением. The Guardian отмечает, что незадолго до свадебных мер он сопровождал Владимира Путина во время поездки российского президента в Китай.

История получила политическое продолжение из-за роли Трамп-младшего в окружении его отца. Он был политическим советником Дональда Трампа, принимал участие в принятии ряда кадровых решений и, по сообщениям СМИ, консультировал президента по политике и подбору кандидатов.

Президент США Дональд Трамп заявил в комментарии Axios, что он «понятия не имеет, кто такой Умар, никогда о нем не слышал, и он не оплачивал свадьбу Дона и Беттины, которая состоялась совсем в другом месте и в другой день».

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«Это была вечеринка после свадьбы, организованная в их честь. Ничего особенного! Я не присутствовал на этой вечеринке», — добавил он.

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