Доплата 1038 грн к пенсии: кто из украинцев может получить

Украинцы получат дополнительную ежемесячную тысячу до пенсии

Реклама

В Украине некоторые категории пенсионеров могут получать ежемесячную доплату 1038 грн. Речь идет о людях, которые из-за возраста или состояния здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Об этом сообщили в ПФУ.

Реклама

Доплату могут назначить:

одиноким пенсионерам в возрасте от 80 лет, нуждающимся в уходе

одиноким малообеспеченным пенсионерам

малообеспеченным людям с инвалидностью I группы

ветеранам войны

Сумма выплаты составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. 2026 — это 1038 грн в месяц.

Реклама

Как оформить доплату

Первый шаг — обратиться к семейному врачу и пройти врачебно-консультативную комиссию, которая должна выдать справку по форме № 080-4/о о необходимости постоянного постороннего ухода.

Далее нужно собрать пакет документов:

паспорт

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика

заявление

право на доходы и состав семьи, подтверждающее отсутствие трудоспособных держателей

Подать документы в Пенсионный фонд можно тремя способами: лично в сервисном центре, через представителя по доверенности или онлайн через личный электронный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Пенсия 2026 в Украине — последние новости

Ранее мы писали о том, что выйти на пенсию в Украине раньше установленного возраста могут не только участники боевых действий — право на это имеют многодетные матери, люди с определенными заболеваниями.

Реклама

Украинские пенсионеры после 70 лет имеют право на ежемесячную возрастную надбавку до 570 гривен, однако начисление средств зависит от размера пенсии и официального трудоустройства.

Между тем стало известно, что в Украине с сегодняшнего дня будут финансироваться только три ключевых направления — социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание ВСУ.

Новости партнеров

Новости партнеров