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Доплата 1038 грн к пенсии: кто из украинцев может получить
Право на такую доплату имеют не все пенсионеры в Украине, а только четыре категории, определенные законодательством.
В Украине некоторые категории пенсионеров могут получать ежемесячную доплату 1038 грн. Речь идет о людях, которые из-за возраста или состояния здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Об этом сообщили в ПФУ.
Доплату могут назначить:
одиноким пенсионерам в возрасте от 80 лет, нуждающимся в уходе
одиноким малообеспеченным пенсионерам
малообеспеченным людям с инвалидностью I группы
ветеранам войны
Сумма выплаты составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. 2026 — это 1038 грн в месяц.
Как оформить доплату
Первый шаг — обратиться к семейному врачу и пройти врачебно-консультативную комиссию, которая должна выдать справку по форме № 080-4/о о необходимости постоянного постороннего ухода.
Далее нужно собрать пакет документов:
паспорт
регистрационный номер учетной карты налогоплательщика
заявление
право на доходы и состав семьи, подтверждающее отсутствие трудоспособных держателей
Подать документы в Пенсионный фонд можно тремя способами: лично в сервисном центре, через представителя по доверенности или онлайн через личный электронный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.
Пенсия 2026 в Украине — последние новости
Ранее мы писали о том, что выйти на пенсию в Украине раньше установленного возраста могут не только участники боевых действий — право на это имеют многодетные матери, люди с определенными заболеваниями.
Украинские пенсионеры после 70 лет имеют право на ежемесячную возрастную надбавку до 570 гривен, однако начисление средств зависит от размера пенсии и официального трудоустройства.
Между тем стало известно, что в Украине с сегодняшнего дня будут финансироваться только три ключевых направления — социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание ВСУ.