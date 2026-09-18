Обзывал и набрасывался: поляк избил украинца цепью и жестко поплатился

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В Польше ждет суд Марцина Д., который совершил жестокое нападение на гражданина Украины на почве национальной ненависти. За совершенное рецидивисту грозит длительный срок заключения.

Об этом сообщает издание InPoland.

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Инцидент произошел 3 августа в городе Цмелев. Злоумышленник подошел к украинцу, сидевшему на скамейке возле дома, и начал выкрикивать в его адрес унизительные и нецензурные оскорбления из-за его национальности. Получив подтверждение, что мужчина действительно из Украины, Марцин Д. вытащил цепь и нанес потерпевшему серию удары по голове, спине и рукам, после чего скрылся с места преступления.

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Подробности расследования и задержания

Правоохранители задержали нападавшего уже на следующий день, 4 августа.

Марцин Д. оказался злостным нарушителем — он уже отбывал наказание в местах лишения свободы за хулиганство и преступления против жизни и здоровья.

В совершенном злоумышленник признался, однако попытался оправдать свои действия якобы внезапной «амнезией».

Районный суд Кельце отправил задержанного под стражу. 14 сентября прокурор официально передал обвинительный акт в суд. За оскорбление по национальному признаку и нанесению телесных повреждений Марцину Д. грозит до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Напомним, в Польше произошел очередной языковой инцидент против украинских беженцев. Неизвестный открыл огонь по окнам квартиры, где находились украинцы, потому, что они общались на родном языке.

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