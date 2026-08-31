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Требовал ехать в Украину и плевался: в Польше мужчина ограбил и разгромил украинский магазин
В Польше задержали поляка, который напал на украинский магазин и ограбил его.
В Польше в городе Познань агрессивный поляк ограбил и разгромил украинский магазин Odessa Market.
Об этом сообщаетпресс-служба Главного управления полиции в Познани.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 30 августа. Поляк сначала разрисовал витрину магазина, на что отреагировала продавщица.
Затем мужчина украл две бутылки вина, кричал продавщице «возвращаться в Украину» и плевал в нее.
Позже нападавший скрылся с места происшествия. К моменту прибытия полиции его уже не было.
После нападения украинцы вызвали полицию. Польские правоохранители задержали агрессора. Им оказался 50-летний поляк, который на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.
Расследование инцидента продолжается.
Нападения на украинцев в Польше
В 2026 году в Польше участились нападения на граждан Украины. Ранее в Познани поляки избили мужчину, приняв его за украинца. Во время нападения звучали оскорбления в адрес УПА и Бандеры.
Кроме того, во Вроцлаве депутаты решали, что делать с украинцами. Представители PiS требовали внести изменения в документ и подняли вопрос об украинцах призывного возраста.
Между тем Министерство иностранных дел Польши сообщило, что украинцы в стране демонстрируют высокий уровень экономической активности, а их уровень занятости достиг 78%.