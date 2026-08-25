- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
В Польше заявили о вкладе украинцев в экономику страны: названы ключевые цифры
Польское внешнеполитическое ведомство обнародовало эти данные, подчеркнув тесные экономические и общественные связи между Украиной и Польшей.
Украинцы в Польше не только обретают безопасность, но и вносят активный вклад в развитие польской экономики.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Польши.
В ведомстве обнародовали данные за 2024 год, показывающие уровень экономической активности украинцев в стране.
По информации польского МИДа, уровень занятости украинцев в Польше в 2024 году составил 78%.
В ведомстве также отметили, что присутствие украинцев было связано с дополнительным ростом ВВП Польши на 2,7% в 2024 году.
«Украинцы в Польше не просто обретают безопасность — они активно способствуют польской экономике», — подчеркнули в польском МИД.
В ведомстве также обратили внимание не только на статистические показатели, но и истории украинцев, которые развивают бизнес и внедряют новые идеи в Польше.
«Мы не просто соседи — мы вместе строим более сильное будущее», — говорится в сообщении польского МИД.
Ранее речь шла о том, что Польша может ввести более жесткие правила для всех иностранцев, включая украинцев.
Там была изменена процедура оформления основных документов для граждан Украины.