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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Польше заявили о вкладе украинцев в экономику страны: названы ключевые цифры

Польское внешнеполитическое ведомство обнародовало эти данные, подчеркнув тесные экономические и общественные связи между Украиной и Польшей.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Польше заявили о вкладе украинцев в экономику страны: названы ключевые цифры

Украина и Польша / © Getty Images

Украинцы в Польше не только обретают безопасность, но и вносят активный вклад в развитие польской экономики.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

В ведомстве обнародовали данные за 2024 год, показывающие уровень экономической активности украинцев в стране.

По информации польского МИДа, уровень занятости украинцев в Польше в 2024 году составил 78%.

В ведомстве также отметили, что присутствие украинцев было связано с дополнительным ростом ВВП Польши на 2,7% в 2024 году.

«Украинцы в Польше не просто обретают безопасность — они активно способствуют польской экономике», — подчеркнули в польском МИД.

В ведомстве также обратили внимание не только на статистические показатели, но и истории украинцев, которые развивают бизнес и внедряют новые идеи в Польше.

«Мы не просто соседи — мы вместе строим более сильное будущее», — говорится в сообщении польского МИД.

Ранее речь шла о том, что Польша может ввести более жесткие правила для всех иностранцев, включая украинцев.

Там была изменена процедура оформления основных документов для граждан Украины.

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