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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Польщі заявили про внесок українців в економіку країни: названо ключові цифри

Польське зовнішньополітичне відомство оприлюднило ці дані, підкресливши тісні економічні та суспільні зв’язки між Україною та Польщею.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Польщі заявили про внесок українців в економіку країни: названо ключові цифри

Україна і Польща / © Getty Images

Українці в Польщі не лише знаходять безпеку, а й роблять активний внесок у розвиток польської економіки.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Польщі.

У відомстві оприлюднили дані за 2024 рік, які показують рівень економічної активності українців у країні.

За інформацією польського МЗС, рівень зайнятості українців у Польщі у 2024 році становив 78%.

У відомстві також зазначили, що присутність українців була пов’язана з додатковим зростанням ВВП Польщі на 2,7% у 2024 році.

«Українці в Польщі не просто знаходять безпеку — вони активно сприяють польській економіці», — наголосили у польському МЗС.

У відомстві також звернули увагу не лише на статистичні показники, а й на історії українців, які розвивають бізнес та впроваджують нові ідеї в Польщі.

«Ми не просто сусіди — ми разом будуємо сильніше майбутнє», — йдеться у повідомленні польського МЗС.

Раніше йшлося про те що Польща може запровадити жорсткіші правила для всіх іноземців, включно з українцями.

Там змінили процедуру оформлення основних документів для громадян України.

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