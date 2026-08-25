- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 1 хв
У Польщі заявили про внесок українців в економіку країни: названо ключові цифри
Польське зовнішньополітичне відомство оприлюднило ці дані, підкресливши тісні економічні та суспільні зв’язки між Україною та Польщею.
Українці в Польщі не лише знаходять безпеку, а й роблять активний внесок у розвиток польської економіки.
Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Польщі.
У відомстві оприлюднили дані за 2024 рік, які показують рівень економічної активності українців у країні.
За інформацією польського МЗС, рівень зайнятості українців у Польщі у 2024 році становив 78%.
У відомстві також зазначили, що присутність українців була пов’язана з додатковим зростанням ВВП Польщі на 2,7% у 2024 році.
«Українці в Польщі не просто знаходять безпеку — вони активно сприяють польській економіці», — наголосили у польському МЗС.
У відомстві також звернули увагу не лише на статистичні показники, а й на історії українців, які розвивають бізнес та впроваджують нові ідеї в Польщі.
«Ми не просто сусіди — ми разом будуємо сильніше майбутнє», — йдеться у повідомленні польського МЗС.
Раніше йшлося про те що Польща може запровадити жорсткіші правила для всіх іноземців, включно з українцями.
Там змінили процедуру оформлення основних документів для громадян України.