В платье с плиссированными чашками: Мишель Монаган в наряде от украинского бренда сияла на премьере Netflix

Мишель Монаган / © Associated Press

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Американская актриса Мишель Монаган посетила премьеру нового фильма Netflix «Человек-шепот» в Нью-Йорке, в котором она сыграла одну из ролей.

Мишель Монаган / © Associated Press

Для мероприятия звезда выбрала эффектное платье от украинского бренда BEVZA. Черный наряд длиной макси имел лаконичный приталенный силуэт, тонкие бретельки и контрастный молочный лиф с плиссированными чашками. Образ получился очень женственным.

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Мишель Монаган / © Associated Press

Монаган дополнила наряд золотыми серьгами с камнями и кольцом. У нее была красивая прическа с локонами, нежный макияж и нюдовый маникюр.

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Мишель Монаган / © Associated Press

На премьере актриса также позировала со своими коллегами по фильму — Адамом Скоттом и Робертом Де Ниро.

Адам Скотт, Роберт Де Ниро и Мишель Монаган / © Associated Press

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