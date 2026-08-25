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- Шоу-бизнес
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В платье с плиссированными чашками: Мишель Монаган в наряде от украинского бренда сияла на премьере Netflix
Актриса появилась на киномероприятии в элегантном черно-белом наряде.
Американская актриса Мишель Монаган посетила премьеру нового фильма Netflix «Человек-шепот» в Нью-Йорке, в котором она сыграла одну из ролей.
Для мероприятия звезда выбрала эффектное платье от украинского бренда BEVZA. Черный наряд длиной макси имел лаконичный приталенный силуэт, тонкие бретельки и контрастный молочный лиф с плиссированными чашками. Образ получился очень женственным.
Монаган дополнила наряд золотыми серьгами с камнями и кольцом. У нее была красивая прическа с локонами, нежный макияж и нюдовый маникюр.
На премьере актриса также позировала со своими коллегами по фильму — Адамом Скоттом и Робертом Де Ниро.