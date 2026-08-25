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- Шоу-бизнес
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В белоснежном костюме и с красивой прической: элегантная Елена Зеленская открыла международный саммит в Киеве
Первая леди Украины выбрала сдержанный монохромный образ для мероприятия, посвященного устойчивости обществ в эпоху глобальной неопределенности.
В День Независимости Украины в Киеве состоялся шестой Саммит первых леди и джентльменов, учрежденный по инициативе Елены Зеленской. Темой встречи в этом году стала «Мир-2026: найти опору во времена неопределенности».
Для важного международного мероприятия первая леди Украины выбрала элегантный образ в светлой цветовой гамме. Она надела белый костюм, состоящий из двубортного жакета прямого кроя с широкими рукавами и широких брюк со стрелками.
Аутфит Зеленская дополнила черными остроносыми туфлями. У нее была красивая прическа с локонами, макияж в нежных оттенках и интересные серьги в ушах.
В ходе выступления первая леди подчеркнула, что стойкость не означает отсутствие страха или боли, а заключается в способности продолжать действовать, несмотря на них.
«Теперь мы знаем: стойкость не означает отсутствие боли или страха — это умение действовать, несмотря на них», — сказала Зеленская.
Она также обратила внимание на экономические последствия проблем с психическим здоровьем. По ее словам, из-за депрессии и тревожности мировая экономика ежегодно теряет около триллиона долларов.
В саммите лично приняли участие первые леди и джентльмены Эстонии, Литвы, Сербии, Финляндии, Словении и Румынии. Представители еще семи стран присоединились к встрече в онлайн-формате. В целом мероприятие объединило участников из 14 стран мира.
Напомним, Елена Зеленская на мероприятиях, приуроченных к 35-й годовщине, появилась в бело-молочном наряде с вышитым пшеничным полем от украинского бренда LITKOVSKA.