Перед ужином попросили подписать документ: Екатерина Кухар рассказала о круизе по Аляске с дочерью

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После напряжённого рабочего периода прима-балерина Екатерина Кухар отправилась в круиз на Аляску вместе со своей 11-летней дочерью Настей.

Артистка увидела ледники, водопады и дикую природу, отдохнула без постоянного доступа к интернету, а также побывала на необычном ужине, перед которым гостей попросили подписать документ о возможных рисках.

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Путешествие началось со стресса: чемоданы Екатерины и её дочери прибыли всего за несколько часов до отправления лайнера. Сказалась и разница во времени, из-за которой путешественницы испытали сильный джетлаг. Впрочем, эти обстоятельства не испортили отдых.

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Одним из главных впечатлений для балерины стала природа Аляски и её переменчивая погода.

«Невероятная нетронутая, дикая природа. В пять утра пассажиров могли позвать на палубу посмотреть на ледники, и тогда все выходили в пуховиках, шапках и перчатках. А уже во время другой экскурсии, после полета на вертолете к водопадам и ледникам, становилось настолько тепло, что можно было остаться в футболке», — рассказала Кухар.

Каюта с видом на океан стала для неё местом уединения и перезагрузки. Из-за отсутствия Wi-Fi Екатерина была вынуждена сделать перерыв в использовании гаджетов. Они с дочерью много читали, смотрели на океан, разговаривали и просто молчали. Свое путешествие балерина охарактеризовала тремя словами: «уединение, очищение и покой».

Не обошлось и без неожиданных приключений. Однажды вечером компания, с которой путешествовала Кухар, отправилась в ресторан, удостоенный звезды «Мишлен». Перед ужином гостей собрали отдельно, угостили шампанским и вручили документы.

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В них необходимо было подтвердить отсутствие аллергии, эпилепсии, проблем с сердцем и других заболеваний. В документе также упоминались возможные последствия ужина и ограничение ответственности ресторана.

«Когда мы это прочитали, нас это одновременно и удивило, и ужасно рассмешило», — призналась артистка.

Самым ценным моментом круиза для Екатерины стала возможность побыть наедине со своими мыслями.

«На лайнере лучше всего путешествовать в одиночку в каюте. Можно прочитать невероятное количество книг, посмотреть фильмы, тебя круглосуточно кормят — и никуда не нужно спешить», — подытожила Кухар.

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После отдыха балерина возвращается в Украину, где будет готовить возглавляемый ею Киевский государственный специализированный хореографический колледж имени Татьяны Таякиной к новому учебному году.

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