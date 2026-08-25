- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 224
- Час на прочитання
- 2 хв
Перед вечерею попросили підписати документ: Катерина Кухар розповіла про круїз Аляскою з донькою
Прима-балерина влаштувала собі цифровий детокс серед льодовиків і дикої природи, а одна з вечерь на лайнері здивувала її незвичайними правилами.
Після насиченого робочого періоду прима-балерина Катерина Кухар вирушила у круїз до Аляски разом зі своєю 11-річною донькою Настею.
Артистка побачила льодовики, водоспади та дику природу, відпочила без постійного доступу до інтернету, а також побувала на незвичайній вечері, перед якою гостей попросили підписати документ про можливі ризики.
Подорож розпочалася зі стресу: валізи Катерини та її доньки прибули лише за кілька годин до відправлення лайнера. Далася взнаки й різниця в часі, через яку мандрівниці відчули сильний джетлаг. Утім, ці обставини не зіпсували відпочинку.
Одним із головних вражень для балерини стала природа Аляски та її мінлива погода.
«Неймовірна незаймана, дика природа. О п’ятій ранку пасажирів могли покликати на палубу дивитися на льодовики, і тоді всі виходили у пуховиках, шапках і рукавичках. А вже під час іншої екскурсії, після польоту на вертольоті до водоспадів і льодовиків, ставало настільки тепло, що можна було залишитися у футболці», — розповіла Кухар.
Каюта з виглядом на океан стала для неї місцем усамітнення і перезавантаження. Через відсутність Wi-Fi Катерина зробила вимушену паузу від ґаджетів. Вони з донькою багато читали, дивилися на океан, розмовляли та просто мовчали. Свою подорож балерина охарактеризувала трьома словами: «усамітнення, очищення і спокій».
Не обійшлося і без несподіваних пригод. Одного вечора компанія, з якою подорожувала Кухар, вирушила до ресторану із зіркою Michelin. Перед вечерею гостей зібрали окремо, пригостили шампанським і видали документи.
У них потрібно було підтвердити відсутність алергій, епілепсії, проблем із серцем та інших захворювань. У документі також ішлося про можливі наслідки вечері та обмеження відповідальності ресторану.
«Коли ми це прочитали, нас це одночасно і здивувало, і страшенно розсмішило», — зізналася артистка.
Найціннішою частиною круїзу для Катерини стала можливість побути наодинці зі своїми думками.
«На лайнері найкраще їхати самій у каюті. Можна прочитати неймовірну кількість книжок, подивитися фільми, тебе цілодобово годують — і нікуди не потрібно поспішати», — підсумувала Кухар.
Після відпочинку балерина повертається до України, де готуватиме очолюваний нею Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної до нового навчального року.