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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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224
Час на прочитання
2 хв

Перед вечерею попросили підписати документ: Катерина Кухар розповіла про круїз Аляскою з донькою

Прима-балерина влаштувала собі цифровий детокс серед льодовиків і дикої природи, а одна з вечерь на лайнері здивувала її незвичайними правилами.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Перед вечерею попросили підписати документ: Катерина Кухар розповіла про круїз Аляскою з донькою

Після насиченого робочого періоду прима-балерина Катерина Кухар вирушила у круїз до Аляски разом зі своєю 11-річною донькою Настею.

Артистка побачила льодовики, водоспади та дику природу, відпочила без постійного доступу до інтернету, а також побувала на незвичайній вечері, перед якою гостей попросили підписати документ про можливі ризики.

Подорож розпочалася зі стресу: валізи Катерини та її доньки прибули лише за кілька годин до відправлення лайнера. Далася взнаки й різниця в часі, через яку мандрівниці відчули сильний джетлаг. Утім, ці обставини не зіпсували відпочинку.

Одним із головних вражень для балерини стала природа Аляски та її мінлива погода.

«Неймовірна незаймана, дика природа. О п’ятій ранку пасажирів могли покликати на палубу дивитися на льодовики, і тоді всі виходили у пуховиках, шапках і рукавичках. А вже під час іншої екскурсії, після польоту на вертольоті до водоспадів і льодовиків, ставало настільки тепло, що можна було залишитися у футболці», — розповіла Кухар.

Каюта з виглядом на океан стала для неї місцем усамітнення і перезавантаження. Через відсутність Wi-Fi Катерина зробила вимушену паузу від ґаджетів. Вони з донькою багато читали, дивилися на океан, розмовляли та просто мовчали. Свою подорож балерина охарактеризувала трьома словами: «усамітнення, очищення і спокій».

Не обійшлося і без несподіваних пригод. Одного вечора компанія, з якою подорожувала Кухар, вирушила до ресторану із зіркою Michelin. Перед вечерею гостей зібрали окремо, пригостили шампанським і видали документи.

У них потрібно було підтвердити відсутність алергій, епілепсії, проблем із серцем та інших захворювань. У документі також ішлося про можливі наслідки вечері та обмеження відповідальності ресторану.

«Коли ми це прочитали, нас це одночасно і здивувало, і страшенно розсмішило», — зізналася артистка.

Найціннішою частиною круїзу для Катерини стала можливість побути наодинці зі своїми думками.

«На лайнері найкраще їхати самій у каюті. Можна прочитати неймовірну кількість книжок, подивитися фільми, тебе цілодобово годують — і нікуди не потрібно поспішати», — підсумувала Кухар.

Після відпочинку балерина повертається до України, де готуватиме очолюваний нею Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної до нового навчального року.

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