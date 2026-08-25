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25 років у шлюбі: кронпринц і кронпринцеса Норвегії святкують срібну річницю весілля
Чверть століття тому їхня історія кохання отримала офіційне продовження у стінах Ослоського кафедрального собору.
25 серпня кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт відсвяткували срібне весілля — 25-ту річницю шлюбу.
З нагоди свята пара поділилася серією фотографій зі свого приватного архіву, які раніше не демонстрували.
На світлинах вони у медовому місяці на пляжі і з ними можна помітити сина Метте-Маріт від попередніх стосінків — Маріуса, якого у червні 2026 року засудили за напад та жорстоке поводження.
Гокон і Метте-Маріт одружилися в Ослоському кафедральному соборі 25 серпня 2001 року. Метте-Маріт була у сукні з білого шовкового крепу та м’якого шовкового тюлю, спеціально пофарбованого в екрю. Її образ також доповнювала шестиметрова фата, прикріплена до волосся.
Кронпринцеса одягнула тіару, виготовлену 1910 року, яку їй подарували король Гаральд і королева Соня. У шлюбі у кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт двоє спільних дітей — принцеса Інгрід Александра та принц Сверре Магнус.