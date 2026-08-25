Куди зникають сантиметри: чому з віком ми стаємо нижчими / © Credits

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Стати трохи нижчими з віком — цілком природно, особливо після 40 років. Змінюються кістки, суглоби, м’язи та хребет, а разом із ними поступово змінюється і наша висота.

Однак є важлива різниця між кількома міліметрами та кількома сантиметрами. Ревматологиня Еббі Абелсон із Cleveland Clinic наголошує, що якщо людина втрачає 5, 7 або навіть 10 см зросту, це не варто списувати лише на вік. Така зміна може бути ознакою остеопорозу.

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Куди зникають сантиметри

Одна з головних причин — зниження щільності кісток. З віком хребці можуть ставати слабшими, втрачати висоту та отримувати так звані компресійні переломи. Коли хребці поступово «просідають», коротшим стає і весь хребет.

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Ще один фактор — міжхребцеві диски. Вони працюють як своєрідні амортизатори між хребцями, проте з роками можуть втрачати воду, ставати тоншими та сплющуватися. Кожна окрема зміна здається незначною, проте разом вони можуть дати помітну різницю у зрості.

Впливають і м’язи, саме по собі ослаблення м’язів не скорочує скелет, але слабкі м’язи спини та корпусу гірше підтримують хребет. Через це постава стає сутулішою, а людина може здаватися нижчою.

Навіть стопи можуть забрати трохи зросту, якщо з віком склепіння стопи стають пласкішими, ступні трохи ближче опускаються до землі, що також може зменшити вимірюваний зріст.

Скільки сантиметрів — норма

Невелике зменшення зросту вважається нормальним. За даними Cleveland Clinic, приблизно 1,3–2,5 см протягом дорослого життя — цілком типова зміна. А ось втрата кількох сантиметрів уже потребує уваги. Особливо якщо вона відбувається досить швидко чи супроводжується сутулістю, чи болями у спині.

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Проблема у тому, що остеопороз часто розвивається непомітно. Людина може не знати про ослаблення кісток, доки не станеться перелом. Найчастіше страждають хребет, стегна та зап’ястя, а такі травми можуть мати серйозні довгострокові наслідки.

Як зберегти міцність кісток

Повністю зупинити вікові зміни неможливо, але підтримувати здоров’я кісток цілком реально. Насамперед важливо отримувати достатньо кальцію, для більшості дорослих орієнтир становить близько 1000 мг на день. Не менш важлива фізична активність, як от, ходьба, біг, аеробні навантаження та силові вправи, які допомагають підтримувати міцність кісток і м’язів.

Також не варто курити, обмежуйте алкоголь і не відкладайте турботу про кістки «на потім». За наявності остеопорозу лікар може призначити препарати, які знижують ризик переломів, але щоденні звички залишаються важливою частиною профілактики.

Коли звертатися до лікаря

Якщо ви помітили, що стали нижчими більш ніж приблизно на 2,5 см, краще обговорити це з лікарем. Особливо якщо разом зі зміною зросту з’явилася сутулість або біль у спині.

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Перевірка щільності кісток допомагає вчасно виявити проблеми. Для жінок таке обстеження зазвичай рекомендують у період менопаузи, а для чоловіків — приблизно із середини 60 років. За наявності факторів ризику лікар може порадити зробити його раніше.

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