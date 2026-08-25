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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

В оксамитовому вбранні кольору фуксії: Мішель Пфайффер у гарному аутфіті завітала на шоу Джиммі Феллона

68-річна акторка обрала для телевізійної появи ефектний монохромний ансамбль.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Мішель Пфайффер

Мішель Пфайффер / © Getty Images

Мішель Пфайффер стала гостею програми The Tonight Show Джиммі Феллона, де продемонструвала елегантний аутфіт.

Акторка з’явилася у монохромному комплекті бренду Fforme, який складався з вільного топа з круглою горловиною, спущеною лінією плечей та об’ємними рукавами до ліктів, а також спідниці міді.

Мішель Пфайффер / © Getty Images

Мішель Пфайффер / © Getty Images

Ансамбль Пфайффер доповнила гостроносими лакованими темно-бордовими туфлями. Вуха вона прикрасила золотими сережками-люстрами з червоним камінням, а на руці мала золоту каблучку з діамантами. Вона зробила укладання з локонами і ніжний макіяж з рожевими рум’янами.

Мішель Пфайффер здивувала шанувальників своїм молодим виглядом.

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